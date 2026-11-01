Bódi Margó vallomása: „Annyi veszteség volt a családban”

Margó a népes Bódi család szíve, lelke. Ő az, akihez mindenki fordulhat tanácsért, vagy csak egy jó szóért, támogatásért. Az énekesnőt ez a pörgés és persze a közönség szeretete tartja fiatalon, no meg az unokája, Lilien, akivel minden vasárnap hatalmas sétákat tesznek a környékükön, ahol a kutyás házaknál élénk csaholás fogadja őket, hiszen Bódi Margó és a kislány sosem érkeznek hozzájuk üres kézzel. Az énekesnő jól bírja a tempót, miután egy ideje sokkal jobban figyel az egészségére és a fittségére is, mint korábban. Az unokája pedig szó szerint bármire rá tudja őt venni, így idén például „szellemdíszbe” öltözött a Bódi ház halloweenkor.

Bódi Margó és unokája rengeteg időt töltenek együtt (Fotó: Andras Lung Photography)

Bódi Margó: „Szerencsére Csabi még időben észbe kapott”

„A családban a mama az alap. Mindenki hozzám fordul valamiért, én vagyok az alapkő. Hol az egyiknek mondom, hogy téged szeretlek a legjobban, hol a másiknak mondom ugyanezt. Úgyhogy mindenki elhiszi” – kezdte nevetve Bódi Margó, aki különösen sok időt tölt Liliennel. „Minden vasárnap nálunk van, és ilyenkor elmegyünk egy hosszú sétára, akár öt kilométert is megteszünk.”

Lilien nagyon jól bírja, és én is egyre jobban bírom. Meglátogatjuk a környékbeli kutyákat, viszünk nekik egy kis tepertőt vagy kolbászt jutalomfalatként.

„Nagyon jól érezzük magunkat együtt” – árulta el. Margónak az is fontos, hogy unokája mellett minél tovább aktív és fiatalos maradjon. Ebben fia, Bódi Csabi fogyása is példát mutatott neki, hiszen az eredményei láttán ő maga is kedvet kapott az életmódváltáshoz. „Csabi 25 kilót fogyott, ami hatalmas boldogsággal töltött el, mert már nagyon aggódtam érte. Annyi veszteség volt a családban, de szerencsére ő még időben észbe kapott és változtatott, így egészen gyorsan lement az a sok-sok kiló. Látva az eredményeit és kitartását, én is ellestem a módszerét és úgy döntöttem, kipróbálom” – árulta el Bódi Margó.

Bódi Margó nagyon hálás Istennek, amiért Lilient a családjukba vezette (Fotó: Andras Lung Photography)

„Boldog vagyok, hogy ilyen jól érzem magam a bőrömben”

Az énekesnő szerint a mindennapokba könnyen beilleszthető a választott kúra, naponta egy ital és kis pirulák segítették az átalakulását. „Nem kellett sanyargatni magam, van ebben egy rostokban gazdag görög növény, amitől jóval hamarabb jól lakom, mivel megduzzad a gyomorban, egy másik összetevőről pedig azt is megtudtam, hogy az ájurvéda is ajánlja, mert képes mérsékelni a zsírok felszívódását. Kis odafigyelés és kettővel csökkent a ruháim mérete, boldog vagyok, hogy ilyen jól érzem magam a bőrömben” – fogalmazott Margó, aki szeretné, ha még sokáig energikusan élhetne át megannyi közös kalandokat unokájával. A hétéves Lilien már most rendkívül talpraesett: ha kell, hagymát vág, táncol vagy énekel, Margó szerint pedig rengeteg szeretet lakozik benne. A kislány érkezése igazi ajándék volt a családnak, hiszen bátyja, Rómeó tizenegy évvel idősebb nála.

Guszti azt szokta mondani, hogy a Jóisten bedobta Lilient a kerítésen belülre hozzánk.

„Őszintén szólva már nem igazán számítottunk arra, hogy érkezik még egy kisgyerek a családba. Nagyon hálásak vagyunk érte, és az imáimban mindig benne van Lili” – mondta Margó.