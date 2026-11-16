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Emlékszel még Bombera Krisztinára? Meg fogsz lepődni, mivel foglalkozik manapság az egykori híradós

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Jó pár éve nem láthattuk képernyőn. De vajon mit csinál manapság Bombera Krisztina?
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híradósvisszavonultBombera Krisztina

Több mint két évtizeden keresztül volt a tévéképernyőn Bombera Krisztina: arca már csak azért is jelent egyet a kétezres évek elejének Híradóival, hiszen ő volt az, aki 2001-ben New Yorkból tudósított a szeptember 11-ei terrortámadásokat követően. Bombera 1997-ben a TV2-nél kezdte karrierjét, majd 2010-ben a köztévéhez került, onnan pedig később az ATV-hez. Az utóbbi években azonban nem láthattuk, hiszen 2020-ban úgy döntött, maga mögött hagyja a televíziózást, és kilép a reflektorfényből. 

Bombera Krisztina évekkel ezelőtt eltűnt a képernyőkről
Bombera Krisztina évekkel ezelőtt eltűnt a képernyőkről
Fotó: YouTube

De vajon mostanában mi van Bombera Krisztinával? Az egykori híradós a Majd megeszlek! podcast vendégeként mesélt erről.

Mit csinál manapság Bombera Krisztina?

Bombera Krisztina elárulta: úgy érzi, jó döntést hozott, amikor abbahagyta a tévézést.

"Nagyon boldog vagyok képernyő nélkül!" – jelentette ki, azonban azt is elárulta: nem tartja kizártnak, hogy egyszer visszatérjen. Természetesen a távozás okait is felfedte: egyszerűen elfáradt.

"Nagyon keveset aludtam, nagyon korán keltem, és napközben csináltam a többi munkámat. A szétforgácsolódás fárasztott el" – magyarázta.

Nem bírtam, választanom kellett, túl sok volt egyszerre!

 

De akkor miből él manapság? Nos, teendője akad bőven: konferenciákat vezet, szakmai és üzleti podcastokban tevékenykedik, emellett a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány kurátoraként is dolgozik – sorolja a Femina oldala.

Azaz az egykori híradósnak jelenleg is tele a naptára. 

Emellett a magánéletében is nagy változás állt be, ugyanis két gyermeke kirepült a családi fészekből, ami alaposan átírta a hétköznapokat.

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