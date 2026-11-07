Török Tamás üzent a rajongóknak Szolnoki Péter halála után: eldőlt a Bon-Bon zenekar sorsa

Az idei nyáron óriási veszteséget élt meg a magyar zenészvilág, Szolnoki Péter halála hatalmas űrt hagyott maga után, a Bon-Bon zenekar rajongói pedig még talán fel sem fogták, hogy kedvenc énekesük nincs többé. Ha a betegségben elhunyt zenész volt a csapat szíve, akkor Török Tamás volt a zenekar lelke, aki nagy bejelentést tett a mai napon a Facebookon. Kiderült, mi lesz a Bon-Bonnal.

Török Tamás bejelentette, mi lesz a Bon-Bon zenekarral Szolnoki Péter halála után (Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló)

Kiderült a Bon-Bon zenekar sorsa

Török Tamás a csapat hivatalos Facebook-oldalán üzent a rajongóknak. „Egy korszak lezárult… Az előző bejegyzésemre érkezett rengeteg szeretet, biztatás és támogató üzenet megerősített abban, hogy a közös történetünket érdemes tovább írni. Szívből köszönöm mindenkinek! Van azonban egy fontos döntés, amelyet Peti barátsága iránti tiszteletemből hoztam meg” – kezdte gondolatát.

Bon-Bon néven többé nem lesz koncert és fellépés!

„A Bon-Bon név, amit közösen találtunk ki, számomra mindig is két ember közös története volt. Peti pótolhatatlan része ennek a történetnek, és úgy érzem, az iránta érzett tisztelet azt kívánja, hogy ezt a nevet ebben a formában megőrizzük annak, ami volt. A dalok viszont velünk maradnak, az emlékek, a közösen átélt pillanatok, a slágerek, amelyeket annyian énekeltek velünk az elmúlt három évtizedben. Ezért egy új fejezetet szeretnék nyitni, Bon-Bon & Friends néven.”

Kiemelte, hogy ez egy olyan új koncertprodukció lesz, amelyben Török Tamás a Bon-Bon slágereit adja majd elő énekes barátaival, illetve a több évtizede együtt zenélő zenész társaival. Mindezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy megőrizzék és tiszteletben tartsák Szolnoki Péter emlékét. „A dalok maradnak. Az emlék örök. A történet pedig egy új formában folytatódik” – zárta a gondolatát.

Ez volt a rajongók reakciója

A kommentszekciót elárasztották a támogató kommentek, mindenki úgy gondolta, ez volt a leghelyesebb döntés Török Tamás részéről. Egy rajongó így fogalmazott: „Köszönjük Tamás ezt a végtelenül elegáns, tiszteletteljes és emberi döntést! Igazi nagyságra vall, hogy így őrzöd meg a közös múltat és Peti emlékét. A Bon-Bon név így kerek és szent, a dalok viszont valóban velünk maradnak. Sok erőt kívánok az új fejezethez, a Bon-Bon & Friends-hez, ott leszünk és énekelni fogunk veletek! Peti odafentről figyel és mosolyog. ”