Úgy tűnik, már nem titkolózik tovább Gál Réka Ágota és Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló. A Verzió Filmfesztiválon a rapper láthatóan jól érezte magát Brasch Bence exével a róla szóló Ez így volt szép című dokumentumfilm vetítésén. A Vígszínház színésznője és a hazai rap éllovasa összebújva követték figyelemmel az alkotást.

Úgy tűnik, Brasch Bence exe megtalálta a boldogságot Pogány Induló mellett (Fotó: Facebook)

Brasch Bence volt felesége újra szerelmes

Gál Réka Ágota magánélete az elmúlt években gyors fordulatokat vett közvetlenül a nyilvánosság előtt. Brasch Bencével 2023-ban ismerkedtek meg, 2024 októberében házasodtak össze, decemberben pedig bejelentették, hogy gyermeket várnak. Közös kisfiuk 2025 márciusában született meg. Brasch Bence akkor még nyilvános bejegyzésben köszönte meg feleségének a szülést, és arról írt, mekkora boldogságot jelent számára az apaság. A házasságuk azonban 2026 júniusában véget ért, amikor Brasch bejelentette, hogy elválnak.

A válás híre után szinte azonnal elindultak a találgatások arról, hogy Gál Réka Ágota közel került Pogány Indulóhoz, akivel a Vígszínház 4-6 című előadásában játszanak együtt. Bár a színésznő nyáron cáfolta a pletykákat, a mozis képek mellett egy szemtanú is kitálalt Redditen: „Egy órája jöttek velem szembe kézenfogva a Mammutban”.

Pogány Induló és Gál Réka Ágota nem bújkálnak már (Fotó: Instagram/egyperces.filmkritikus)

Vegyes a fogadtatás

A fórumon éles vita bontakozott ki a kapcsolatukról. Egy kritikusabb hangvételű kommentelő szerint korai az új kapcsolat:

Nem az a baj, hogy bepasizott és most eljár, akár kicsi a gyerek, akár nem, hanem az egész sztori a kezdetektől. Hopp, hirtelen a másik pasi mellől beugrott Bence, hopp kb. fél év járás után terhes lett, hát már akkor házasodjunk, jaj, mégsem, másik pasi megint, váljunk el. Nyilván ha egy házasság nem működőképes és mindent megtettek és nem működik, akkor el kell válni, ha úgy gondolják. De itt nem egy megfontolt, felnőtt, érett történetről beszélünk. És a gyerek issza meg a levét.

Mások viszont maximálisan kiálltak mellettük: „Együtt vannak még a 4-6 próbafolyamata óta. Az elején érdekesnek tűnt ez a páros, de látszólag nagyon jól megvannak, aranyosak együtt. Mindketten nagyon tehetségesek, szerintem összeillenek. Persze ott a gyerek, de ha valaki nem boldog a házasságában, nem feltétlen kell benne maradni, van ilyen, nem Réka és Bence, az elsők akik elválnak ilyen hamar. Arról nem is beszélve, hogy Marci nagyon jól bánik a gyerekkel, ki se nézné belőle az ember.” Hivatalos bejelentés ugyan egyik fél részéről sem érkezett, ám a nyilvános megjelenések és a szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, a fiatalok már nem érzik szükségét annak, hogy rejtegessék a kapcsolatukat.