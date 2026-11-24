Nagy bejelentést tett a Bros: a 80-as évek egyik legnépszerűbb brit bandája 35 év után ismét új dalokon dolgozik. Matt és Luke Goss tegnapi sajtótájékoztatójukon azt is elárulták, hogy jövőre újra színpadra állnak, ráadásul úgy tűnik, a köztük lévő régi feszültségeknek is búcsút intettek – olvasható a The Sun oldalán.

A Bros ikerpárja 35 év után ismét stúdióba vonul, és a régi slágerek mellett vadonatúj dalokkal is készül.

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Az ikertestvérek nevét olyan slágerek tették világszerte ismertté, mint a When Will I Be Famous?, a Too Much, a Drop The Boy vagy az első helyig jutó I Owe You Nothing. Matt Goss tegnap megerősítette, hogy hamarosan ismét stúdióba vonulnak.

Nagyon optimista vagyok, új zenét fogunk készíteni

– jelentette ki.

Luke sem titkolta, hogy szeretne ismét dalokat felvenni a testvérével. Mint mondta, számára ez igazi áldás lenne.

Tíz városban lépnek fel

A Bros jövő novemberben tízállomásos koncertsorozatra indul.

A turné egyik legfontosabb állomása a londoni Wembley Arena lesz, ahol 2027. december 3-án lépnek fel.

Matt szerint a közönség ezúttal is igazi rock and roll show-ra számíthat. A zenész hozzátette, alig várja, hogy ismét együtt állhasson színpadra Luke-kal.

A rajongók a klasszikus slágereket is hallhatják majd, hiszen a páros annak idején nyolc Top 10-es kislemezt jegyzett.

Közelebb kerültek egymáshoz, mint valaha

A visszatérés azért is különleges, mert Matt és Luke kapcsolata az elmúlt évtizedekben korántsem volt mindig harmonikus.

A Bros 1992-es feloszlása után hosszú ideig feszült volt közöttük a viszony, a konfliktusaikat pedig a 2018-as BBC-dokumentumfilm, a Bros: After the Screaming Stops is megörökítette.

Most azonban egészen másként beszéltek egymásról. Luke szerint a kapcsolatukat jelenleg szeretet, megbocsátás és összetartás jellemzi.

Nagyon-nagyon szeretem Mattet, és fantasztikus frontember

– mondta, majd hozzátette:

Közelebb állunk egymáshoz, mint valaha.

Úgy tűnik, a Bros számára valóban új korszak kezdődött: a testvérek nemcsak a régi slágerekkel térnek vissza, hanem 35 év után vadonatúj zenével is készülnek.