Céline Dion a Metallica koncertjén tombolt, úgy basszusgitározott, mintha a színpadon lenne – videó

Céline Dion is feltűnt a Metallica csütörtök esti koncertjén a Las Vegas-i Sphere-ben, ahol nem mindennapi módon élvezte a thrash metal legendáinak előadását. A kanadai sztár a páholyban állva úgy tett, mintha basszusgitározna, a jelenetet pedig egy rajongó videóra is vette – írja a THEPRP.
Céline Dion is a Metallica zenéjére bulizott
A Metallica november 5-i koncertjén több ismert sztár is megjelent. A közönség soraiban ott volt többek között a Guns N’ Roses gitárosa, Slash, valamint Céline Dion is.
Az énekesnő ellentétben a többiekkel, nem maradt ülve: felállt a páholyban, és a zenét követve látványosan „basszusgitározott” a levegőben.
A Metallica jelenleg a Life Burns Faster elnevezésű Las Vegas-i koncertsorozatával lép fel a Sphere-ben.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Céline Dion miatt aggódnak a rajongók, friss fotóin feltűnően vékony a világsztár.