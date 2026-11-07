Céline Dion a Metallica koncertjén tombolt, úgy basszusgitározott, mintha a színpadon lenne – videó

Céline Dion is feltűnt a Metallica csütörtök esti koncertjén a Las Vegas-i Sphere-ben, ahol nem mindennapi módon élvezte a thrash metal legendáinak előadását. A kanadai sztár a páholyban állva úgy tett, mintha basszusgitározna, a jelenetet pedig egy rajongó videóra is vette – írja a THEPRP.

Céline Dion kanadai énekesnő

Fotó: HENRIQUE CAMPOS / AFP

Céline Dion is a Metallica zenéjére bulizott

A Metallica november 5-i koncertjén több ismert sztár is megjelent. A közönség soraiban ott volt többek között a Guns N’ Roses gitárosa, Slash, valamint Céline Dion is.

Az énekesnő ellentétben a többiekkel, nem maradt ülve: felállt a páholyban, és a zenét követve látványosan „basszusgitározott” a levegőben.

A Metallica jelenleg a Life Burns Faster elnevezésű Las Vegas-i koncertsorozatával lép fel a Sphere-ben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Céline Dion miatt aggódnak a rajongók, friss fotóin feltűnően vékony a világsztár.