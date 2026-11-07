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céline dion

Céline Dion a Metallica koncertjén tombolt, úgy basszusgitározott, mintha a színpadon lenne – videó

Tegnap, 8:45
Olvasási idő: 3 perc
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Céline Dion megmutatta, hogy a metálzenétől sem riad vissza. Az énekesnő a Metallica Las Vegas-i koncertjén a páholyban állva „basszusgitározott” a zenekarral együtt.
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céline dionlas vegasmetallica

Céline Dion is feltűnt a Metallica csütörtök esti koncertjén a Las Vegas-i Sphere-ben, ahol nem mindennapi módon élvezte a thrash metal legendáinak előadását. A kanadai sztár a páholyban állva úgy tett, mintha basszusgitározna, a jelenetet pedig egy rajongó videóra is vette – írja a THEPRP.

Céline Dion
Céline Dion kanadai énekesnő
Fotó: HENRIQUE CAMPOS / AFP

Céline Dion is a Metallica zenéjére bulizott

A Metallica november 5-i koncertjén több ismert sztár is megjelent. A közönség soraiban ott volt többek között a Guns N’ Roses gitárosa, Slash, valamint Céline Dion is.

Az énekesnő ellentétben a többiekkel, nem maradt ülve: felállt a páholyban, és a zenét követve látványosan „basszusgitározott” a levegőben. 

A Metallica jelenleg a Life Burns Faster elnevezésű Las Vegas-i koncertsorozatával lép fel a Sphere-ben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Céline Dion miatt aggódnak a rajongók, friss fotóin feltűnően vékony a világsztár.

 

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