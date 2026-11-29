Noha már hosszú évekkel ezelőtt, 2020 augusztusában elhunyt, mindössze 50 éves lenne Chadwick Boseman, aki fél évszázaddal ezelőtt pont ezen a napon, november 29-én jött világra a dél-karolinai Andersonban egy ápolónő és egy textilgyári munkás gyermekeként. A Marvel-filmek Fekete Párducára 10 érdekességgel valamint különleges fotókkal emlékezünk.

Chadwick Boseman ma, november 29-én lenne 50 éves

Fotó: Isabel Infantes / NORTHFOTO

5+1 érdekesség, amit talán nem is tudtál Chadwick Boseman életéről

1. Denzel Washingtonnak köszönheti az egyetemet

A színész egyetemi tanulmányait az Oxford Egyetemen Denzel Washington fizette. Boseman emellett a washingtoni Howard Egyetemre is járt. Neki kellett kísérgetnie Angela Bassettet, amikor a színésznőt tiszteletbeli díszdoktori címmel tüntették ki. A két színész később a Fekete Párducban dolgozott együtt.

2. A sport sem állt tőle távol

Fiatalon kiváló kosárlabda-játékos volt, és még a 30-as évei végén, negyvenes évei elején is kosarazott, emellett pedig bokszolt is.

3. A Fekete Párduc mindent vitt

A Chadwick Boseman főszereplésével készült Fekete Párduc volt az első Marvel-film, ami a bemutató hétvégéjén behozta a forgatás költségeit csak az egyesült Államokban befolyt összegekből. A 200 millió dolláros film 4 nap alatt (csütörtöktől vasárnapig) 202 millió dollárt termelt az USA mozijaiban. Ehhez még hozzájött a nemzetközi forgalmazásból 184 millió dollár az első hétvégén. A film nem mellesleg az első fekete főszereplővel készült mozi, ami átlépte az egymilliárd dolláros bevételt.

4. Különös egybeesés

Pontosan egy napon, 1976. november 29-én született a Horrorra akadva filmek színésznőjével, Anna Farisszel.

5. Színdarabot is írt

Három hip-hop színdarabot is írt és rendezett: "Rhythm Deferred, "Hieroglyphic Graffiti" és "Deep Azure.

+1. Ha nem színész lett volna...

Boseman fiatalon nagyon szeretett rajzolni, és kacérkodott a gondolattal, hogy egyszer építész lesz belőle. Végül azonban máshogy alakult az élete.

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