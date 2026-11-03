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Hollywood

Charles Bronson 5 titka: nővérei ruhájában járt iskolába, festőként is sikert aratott a hollywoodi keményfiú

21 perce
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A világ egyik legismertebb akciófilmsztárja a vásznon félelmet nem ismerő férfiakat alakított, a magánéletében azonban egészen más ember volt. Charles Bronson, aki ma lenne 105 éves, nélkülözéssel teli gyermekkorból jutott el Hollywoodig. Kevesen tudják róla, hogy bányászként dolgozott, festőként is kipróbálta magát, és eredetileg egyáltalán nem készült színésznek.
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HollywoodlegendaCharles Bronsonszületésnap

Charles Bronson neve hallatán sokaknak a kemény tekintetű, szűkszavú akcióhős jut eszébe, aki egyetlen pillantással képes volt félelmet kelteni ellenfeleiben. A magánéletében azonban korántsem volt ennyire egyszerű figura. A hollywoodi sztár egy szegény bányászcsaládból indult, megtapasztalta a nélkülözést, és hosszú utat tett meg, mire a világ egyik legismertebb filmszínésze lett. Egy korábbi interjúban meglepően őszintén beszélt gyerekkoráról, különös szenvedélyeiről és arról is, hogyan került a színészi pályára. Öt kevésbé ismert történet következik a hollywoodi keményfiú életéből.

Charles Bronson A hét mesterlövész című filmben szerepelt.
Charles Bronson az 1960-as A hét mesterlövész című western klasszikusban (Fotó: YouTube)
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Charles Bronson 100 éves lenne

A bányászévek után a háborúban talált új lehetőséget 

1. Nővérei ruhájában járt iskolába

Charles Bronson 1921. november 3-án született Charles Dennis Buchinsky néven egy 15 gyermekes, litván származású bányászcsalád tizenegyedik gyermekeként, Pennsylvaniában. Gyermekkorát a nélkülözés határozta meg: olyan szegények voltak, hogy időnként nővérei kinőtt ruháit kellett viselnie az iskolában. A helyzetük annyira kilátástalan volt, hogy egy bányászsztrájk idején még az otthonukat is elveszítették, így egy másik család pincéjében húzták meg magukat.

2. A bányában dolgozott, a háború hozta el számára a kitörést

Már fiatalon munkába kellett állnia: 1939-ben szénbányászként kezdett dolgozni. Saját elmondása szerint egyetlen tonna kitermelt szénért mindössze egy dollárt kapott. 1943-ban azonban bevonult a hadseregbe, és később élete egyik szerencsés fordulataként emlékezett vissza erre az időszakra. Először jutott rendszeresen elegendő ételhez és rendes ruhákhoz, ráadásul az angoltudása is sokat fejlődött.

Charls Bronson Hollywood kőkemény harcosa volt.
Charles Bronson minden filmjében kérlelhetetlen férfikaraktert alakított (Fotó: YouTube)

3. Festőként is sikert aratott, de nem Bronson néven

Kevesen tudják, hogy a színésznek a képzőművészet is fontos szenvedélye volt. Már gyerekként rengeteget rajzolt: papírzacskókra, hentespapírra, sőt még az iskolai ablakokra is készített rajzokat. Később festeni kezdett, és Beverly Hillsben kiállítást is rendeztek a munkáiból. A képek állítólag mindössze két hét alatt elkeltek. Külön érdekesség, hogy alkotásait nem Charles Bronsonként, hanem eredeti családnevén, Buchinskyként írta alá.

4. Eredetileg egyáltalán nem akart színész lenni

A színészi pálya nem gyerekkori álomként indult számára. Egy barátja vitte el egy színházi előadásra, és ekkor merült fel benne, hogy ő is kipróbálhatná ezt a világot. Roger Ebertnek adott interjújában őszintén elmondta, hogy kezdetben elsősorban pénzkereseti lehetőséget látott a színészetben. New Yorkban kisebb színházi szerepeket kapott, majd fokozatosan jutott el Hollywoodba, ahol végül világhírűvé vált.

5. Jobban szórakoztatták a saját gondolatai, mint mások társasága

A filmvásznon gyakran a hallgatás volt az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, és ez a magánéletében sem volt másként. Bronson nem szerette a felesleges beszélgetéseket, társaságban inkább megfigyelte az embereket, és szívesebben vonult félre. Roger Ebertnek egyszer különösen találó választ adott arra a kérdésre, miért beszél ilyen keveset: 

Mert jobban szórakoztatnak a saját gondolataim, mint másoké.

Charles Bronson igazi hollywoodi legenda volt.
Charles Bronson 1974-ben a Mr. Majestyk forgatásán (Fotó: United Artists )

Charles Bronson a hollywoodi keményfiú, aki a reflektorfényen kívül egészen más ember volt

Hiába lett világhírű filmsztár, Charles Bronson a magánéletében nem vágyott állandó figyelemre. A filmvásznon könyörtelen igazságosztóként és félelmetes ellenfélként hódított, a való életben azonban sokkal inkább a csendet és a visszavonultságot kedvelte. A hollywoodi csillogás helyett szívesebben foglalkozott saját gondolataival, a festészettel és azokkal a dolgokkal, amelyek valóban örömet okoztak neki. A szegénységből induló bányászfiú története így egészen más megvilágításba kerül: Charles Bronson nemcsak Hollywood egyik legkeményebb filmsztárja volt, hanem tehetséges festő és különleges személyiség is, aki a világhírnév ellenére sem felejtette el, honnan érkezett.

 

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