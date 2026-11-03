Charles Bronson 5 titka: nővérei ruhájában járt iskolába, festőként is sikert aratott a hollywoodi keményfiú

A bányászévek után a háborúban talált új lehetőséget

1. Nővérei ruhájában járt iskolába

Charles Bronson 1921. november 3-án született Charles Dennis Buchinsky néven egy 15 gyermekes, litván származású bányászcsalád tizenegyedik gyermekeként, Pennsylvaniában. Gyermekkorát a nélkülözés határozta meg: olyan szegények voltak, hogy időnként nővérei kinőtt ruháit kellett viselnie az iskolában. A helyzetük annyira kilátástalan volt, hogy egy bányászsztrájk idején még az otthonukat is elveszítették, így egy másik család pincéjében húzták meg magukat.

2. A bányában dolgozott, a háború hozta el számára a kitörést

Már fiatalon munkába kellett állnia: 1939-ben szénbányászként kezdett dolgozni. Saját elmondása szerint egyetlen tonna kitermelt szénért mindössze egy dollárt kapott. 1943-ban azonban bevonult a hadseregbe, és később élete egyik szerencsés fordulataként emlékezett vissza erre az időszakra. Először jutott rendszeresen elegendő ételhez és rendes ruhákhoz, ráadásul az angoltudása is sokat fejlődött.

Charles Bronson minden filmjében kérlelhetetlen férfikaraktert alakított (Fotó: YouTube)

3. Festőként is sikert aratott, de nem Bronson néven

Kevesen tudják, hogy a színésznek a képzőművészet is fontos szenvedélye volt. Már gyerekként rengeteget rajzolt: papírzacskókra, hentespapírra, sőt még az iskolai ablakokra is készített rajzokat. Később festeni kezdett, és Beverly Hillsben kiállítást is rendeztek a munkáiból. A képek állítólag mindössze két hét alatt elkeltek. Külön érdekesség, hogy alkotásait nem Charles Bronsonként, hanem eredeti családnevén, Buchinskyként írta alá.