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betörés

Késsel felfegyverzett behatolók törtek be Chris Hemsworth otthonába

1 órája
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Símaszkos, késsel felfegyverzett férfiak hatoltak be a hollywoodi sztár és felesége otthonába. Chris Hemsworth felesége, Elsa Pataky a hírek szerint felébredt, amikor a kutyáik hajnali kettőkor ugatni kezdtek, ám ezután visszaaludt. Csak reggel, az ingatlan biztonsági kameráit ellenőrizve figyeltek fel a behatolókra és értesítették a rendőrséget.
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betörésChris HemsworthElsa Patakyrendőrség

Símaszkos, késsel felfegyverzett férfiak törtek be az ausztrál színész, Chris Hemsworth és felesége, a spanyol modell és színésznő, Elsa Pataky otthonából. Az Új-Dél-Walesi rendőrség csütörtökön megerősítette, hogy szerda kora reggel három autót loptak el a házaspár 75 millió dolláros luxusingatlanából, amely a Byron-öböltől délre, Broken Headben található.

Australian actor Chris Hemsworth (R) and his wife Spanish actress Elsa Pataky pose on his newly unveiled star on the Walk of Fame in Hollywood, California, on May 23, 2024. (Photo by Chris DELMAS / AFP)
Betörtek Chris Hemsworth és Elsa Pataky otthonába / Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Betörtek Chris Hemsworth és Elsa Pataky otthonába

Elsa Pataky a betörés éjjelén hajnali 2 óra körül felébredt a kutyáik ugatására, ám hamarosan visszaaludt. Később, az ingatlan biztonsági kameráit ellenőrizve szúrta ki a maszkos férfiakat, akik közül kettőnél kés is volt. A pár ezután értesítette a rendőrséget.

A felvételen látni lehet, ahogy a behatolók átmásznak az ingatlan előtti kerítésen, és betörnek egy garázsba, ahol három autó parkolt a kulcsokkal együtt. A járművek közül kettőt időközben már megtaláltak: az egyiket egy órányira Corakiban, a másikat pedig több mint két órányira Tabulamban, a harmadikat azonban továbbra is keresik.

Hemsworth és Pataky 2014-ben vásárolta meg az erdővel körülvett telket 7 millió dollárért (nagyjából 2.298.145.500 forint). Az ingatlan hat hálószobával rendelkezik, egy 50 méteres medencével, pezsgőfürdővel és gőzfürdővel, fedett edzőteremmel, kültéri edzőterületekkel, játékteremmel és privát kétsávos tekepályával. A házaspár a gyermekeikkel: a lányukkal, a 14 éves Indiával és a 12 éves ikerfiaikkal, Sashával és Tristannal él itt.

Az Új-Dél-Walesi rendőrség megerősítette, hogy a nyomozók vizsgálják a betörést - írja a Daily Mail.

 

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