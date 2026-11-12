Késsel felfegyverzett behatolók törtek be Chris Hemsworth otthonába

Símaszkos, késsel felfegyverzett férfiak törtek be az ausztrál színész, Chris Hemsworth és felesége, a spanyol modell és színésznő, Elsa Pataky otthonából. Az Új-Dél-Walesi rendőrség csütörtökön megerősítette, hogy szerda kora reggel három autót loptak el a házaspár 75 millió dolláros luxusingatlanából, amely a Byron-öböltől délre, Broken Headben található.

Betörtek Chris Hemsworth és Elsa Pataky otthonába / Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Betörtek Chris Hemsworth és Elsa Pataky otthonába

Elsa Pataky a betörés éjjelén hajnali 2 óra körül felébredt a kutyáik ugatására, ám hamarosan visszaaludt. Később, az ingatlan biztonsági kameráit ellenőrizve szúrta ki a maszkos férfiakat, akik közül kettőnél kés is volt. A pár ezután értesítette a rendőrséget.

A felvételen látni lehet, ahogy a behatolók átmásznak az ingatlan előtti kerítésen, és betörnek egy garázsba, ahol három autó parkolt a kulcsokkal együtt. A járművek közül kettőt időközben már megtaláltak: az egyiket egy órányira Corakiban, a másikat pedig több mint két órányira Tabulamban, a harmadikat azonban továbbra is keresik.

Hollywood star Chris Hemsworth's home broken into by intruders - cops confirm investigation underway https://t.co/2psVrYnwzO — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 12, 2026

Hemsworth és Pataky 2014-ben vásárolta meg az erdővel körülvett telket 7 millió dollárért (nagyjából 2.298.145.500 forint). Az ingatlan hat hálószobával rendelkezik, egy 50 méteres medencével, pezsgőfürdővel és gőzfürdővel, fedett edzőteremmel, kültéri edzőterületekkel, játékteremmel és privát kétsávos tekepályával. A házaspár a gyermekeikkel: a lányukkal, a 14 éves Indiával és a 12 éves ikerfiaikkal, Sashával és Tristannal él itt.

Az Új-Dél-Walesi rendőrség megerősítette, hogy a nyomozók vizsgálják a betörést - írja a Daily Mail.