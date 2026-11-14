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ovizsaru

Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze

1 órája
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Gyászol az Ovizsaru szereplőgárdája: 43 éves korában elhunyt a film egyik egykori gyerekszínésze. Christian Cousins ikertestvérével együtt játszott Arnold Schwarzenegger oldalán az 1990-ben bemutatott vígjátékban.
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ovizsaruarnold schwarzeneggerchristian cousins

Christian Cousins 2026 októberében, 43 éves korában hunyt el. Halálhírét testvére, Jonas Roeser jelentette be, a sajtóban azonban csak november 13-án kapott szélesebb nyilvánosságot.

Christian Cousins
Christian Cousins 43 éves volt. Fotó: Unsplash

Christian Cousins az Ovizsaruban ikertestvérével, Joseph „Joey” Cousinsszal közösen alakította Dominic Palmierit. A testvérpár Arnold Schwarzenegger oldalán szerepelt az 1990-ben bemutatott vígjátékban.

Christian Cousins több produkcióban is feltűnt

A gyerekszínész később a Rémecskék 3 című filmben Johnny, az Óvóbácsikban pedig Bradley szerepét játszotta. Az Intruderek – Egy új faj születik című minisorozatban Timmy Wilkesként, az Eerie, Indiana sorozatban pedig Harley Holmesként láthatták a nézők.

Pályafutása során a Wings és a Father Dowling Mysteries egy-egy epizódjában is vendégszerepelt.

Jonas Roeser közösségi bejegyzésében arról is írt, hogy Christian Cousins súlyos májbetegséggel küzdött. A halál pontos okáról a megadott anyag nem közölt további részleteket.

 

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