Meghalt Christian Cousins, az Ovizsaru egykori gyerekszínésze

Christian Cousins 2026 októberében, 43 éves korában hunyt el. Halálhírét testvére, Jonas Roeser jelentette be, a sajtóban azonban csak november 13-án kapott szélesebb nyilvánosságot.

Christian Cousins 43 éves volt. Fotó: Unsplash

Christian Cousins az Ovizsaruban ikertestvérével, Joseph „Joey” Cousinsszal közösen alakította Dominic Palmierit. A testvérpár Arnold Schwarzenegger oldalán szerepelt az 1990-ben bemutatott vígjátékban.

Christian Cousins több produkcióban is feltűnt

A gyerekszínész később a Rémecskék 3 című filmben Johnny, az Óvóbácsikban pedig Bradley szerepét játszotta. Az Intruderek – Egy új faj születik című minisorozatban Timmy Wilkesként, az Eerie, Indiana sorozatban pedig Harley Holmesként láthatták a nézők.

Pályafutása során a Wings és a Father Dowling Mysteries egy-egy epizódjában is vendégszerepelt.

Jonas Roeser közösségi bejegyzésében arról is írt, hogy Christian Cousins súlyos májbetegséggel küzdött. A halál pontos okáról a megadott anyag nem közölt további részleteket.