Újabb fordulat Christina Applegate betegségében: erre gyanakszik a téves diagnózis után

Újabb lehetséges magyarázat merült fel Christina Applegate súlyos egészségügyi problémáira. Az Egy rém rendes család és a Halott vagy sztárja a MeSsy című podcast legutóbbi adásában arról beszélt, hogy szerinte akár a mellimplantátumai is szerepet játszhatnak az állapotában. A színésznő hat évig úgy tudta, hogy szklerózis multiplexben szenved, ám nemrég kiderült, hogy a diagnózis téves volt – írja a Page Six.

Christina Applegate nem adja fel: újabb lehetséges okot keres súlyos tüneteire

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A filmcsillag most újabb vizsgálatok előtt áll, miközben továbbra is komoly fájdalmakkal és mozgási nehézségekkel küzd.

Christina Applegate évek óta gondol erre

A színésznőnél 2008-ban mellrákot diagnosztizáltak, ezért mindkét mellét eltávolították, később pedig rekonstrukciós műtéten esett át. A sóoldatos implantátumokat azóta sem cseréltette ki, noha szerinte ennek már régen eljött volna az ideje.

Mi van, ha szivárognak, és megmérgeznek?

– idézte fel azt a gondolatot, amely az elmúlt években többször is megfordult a fejében.

A hollywoodi sztár úgy tudja, vannak olyan kutatások, amelyek szerint a szivárgó implantátumokhoz köthető tünetek bizonyos esetekben az szklerózis multiplex (SM) jeleire is hasonlíthatnak.

Emiatt ezt a lehetőséget sem szeretné kizárni, és tervei szerint ennek is utánajár.

Applegate hangsúlyozta, hogy egyelőre csak egy lehetséges magyarázatról van szó. Az orvosok több irányban folytatják a kivizsgálást, hogy megtalálják a súlyos panaszok valódi hátterét.

Már a felkelés is komoly kihívás

A Dead to Me sztárja jelenleg főként ízületi problémákkal küzd. Elárulta, hogy a jobb vállát már egyáltalán nem tudja mozgatni, és a karját sem képes felemelni.

Christina Applegate amerikai színésznő a Hollywood Walk of Fame-en található csillagánál pózol Kaliforniában 2022. november 14-én.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Rengeteg más dolog is történik velem

– mondta.

A reggelek különösen nehezek számára: legalább tíz perc kell ahhoz, hogy felüljön és kikászálódjon az ágyból, mivel elmondása szerint az egész teste fáj.

A bizonytalanság lelkileg is megviseli.

Miután kiderült, hogy nem SM áll a háttérben, ismét hosszú orvosi kivizsgálás vár rá, miközben a mindennapi nehézségei változatlanul fennállnak.

Több súlyos betegség is szóba került

Applegate korábban arról beszélt, hogy az orvosok egyenként keresik azokat a betegségeket, amelyek az SM-hez hasonló tüneteket produkálhatnak. A lehetséges okok között a reumatoid artritisz, a lupusz és a Lyme-kór is szerepel.

A színésznő szerint az állapota az elmúlt időszakban tovább romlott.

Most abban bízik, hogy a soron következő vizsgálatok végre választ adnak arra, mi áll a súlyos tünetei hátterében.