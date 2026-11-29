Róma polgármesteri székére pályázik Cicciolina, azaz Staller Ilona. A 75 éves egykori felnőttfilmes színésznő és volt olasz parlamenti képviselő éppen a születésnapján jelentette be, hogy elindulna a 2027-es olasz önkormányzati választáson – adta hírül a Wanted in Rome.

Róma polgármestere lenne Cicciolina, a nagy bejelentést a 75. születésnapján tette

Fotó: Knap Zoltán / MW

Staller Ilona csütörtökön, a RAI Radio1 Un giorno da pecora című műsorának vendégeként közölte:

Róma polgármestere szeretnék lenni, ahol 1972 óta élek.

Azt mondta, már dolgozik a jelöltségén, azt azonban egyelőre nem árulja el, melyik politikai formációval indulna. A részleteket „szigorúan titkosnak” nevezte.

Modern és élhető Rómát ígér

Cicciolina programjának első pontja, hogy modern és élhető várossá alakítaná az olasz fővárost. Arra a kérdésre, tisztában van-e azzal, milyen nehéz lesz megnyernie a választást, határozottan válaszolt: „Ettől még megpróbálom.”

A jelenlegi polgármesterről, Roberto Gualtieriről sem mondott túl sok jót. Osztályzatot nem adott neki, de kijelentette:

Biztosan jobb lennék nála.

A Corriere della Sera szerint Staller egy civil listával indulhat, a hivatalos bejelentésre pedig a következő hetekben kerülhet sor.

A 75 éves politikusnő egy korábbi kampányszlogenjét is elővenné: Rómát „izgalmasabbá”, illetve „szexibbé” tenné.

Cicciolina már az olasz parlamentben is ült

Staller Ilona az 1970-es években költözött Magyarországról Olaszországba, ahol először modellként dolgozott. Később Cicciolina néven vált világszerte ismert felnőttfilmes színésznővé. 1972 óta Rómában él.

Politikai pályafutása az 1980-as évek közepén kezdődött a Marco Pannella vezette Radikális Pártban.

Az 1987-es parlamenti választáson mintegy húszezer szavazattal jutott be az olasz képviselőházba, ahol 1992-ig dolgozott képviselőként.

Cicciolina a parlamentben többek között a szexuális felvilágosítás, a szexuális szabadság, a prostitúció legalizálása és a kábítószerek dekriminalizálása mellett kampányolt. 1991-ben csatlakozott a Riccardo Schicchi által alapított Szeretet Pártjához, ám az 1992-es választáson már nem jutott vissza a törvényhozásba.