Clavier Charlotte magyarországon élő, vietnámi-francia származású modell, akinek arca egyet jelentett a szocializmusban az egzotikus szépséggel. Tizenhat évesen már hívták az MTI-be fotózni, onnantól kezdve számtalan hirdetésen és plakáton tűnt fel, emellett pedig ő volt a legelső R-Go gida, Szikora Robiék első háttértáncosa.

Clavier Charlotte egy Casco-reklámban 1985-ben

Fotó: Fortepan

"Apám francia. Kivitték a vietnámi háborúba térképész felderítőnek. Nem értett egyet a francia politikával és átállt a vietnamiakhoz. Újságíró lett. Anyám főiskolára járt, operaénekesnek készült, koncerteken szerepelt. Tran Thi Hang a neve. Megtetszett apámnak és összeházasodtak. Hanoiban. Ott születtem 1963. július 30-án. Az öcsém egy jó évvel később már itt, Budapesten. [...] A háború miatt a szüleim el akartak jönni Vietnamból, de nem tudták, hol lenne jó. Voltunk Kínában, Moszkvában, végül itt telepedtünk le. Mikor négyéves voltam, elváltak" – így mesél Charlotte a gyermekkoráról és a családjáról Riskó Géza R-GO című könyvében.

Mi lett Clavier Charlotte-tal?

Az 1963-ban született, immár 63 éves Clavier Charlotte ugyan megőrizte a kisugárzását, ugyanakkor a modellszakmát rég maga mögött hagyta. Üzletasszony lett, emellett édesanya. Két gyermeke született, Zoé és Noel. Előbbi épp a közelmúltban mondta ki a boldogító igent focista párjának. A Femina beszámolója alapján Charlotte az utóbbi időben saját butikot, majd pedig testvérével kávézót üzemeltetett, később pedig egy ázsiai étterem tulajdonosa és üzletvezetője lett.