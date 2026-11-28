A Neoton Família Csepregi Éva nélkül ma már elképzelhetetlen lenne, ami nem is csoda, hiszen idén 49 éve annak, hogy belépett a zenekarba. És bár az énekesnő pályafutása még a Kócbabákkal indult, kimondhatjuk, hogy az igazán átütő sikert a Neoton hozta meg neki. Csepregi Éva a kedvünkért most felidézte karrierje kezdetét, a legnagyobb sikereket, és a nehézségeket is, amikről kendőzetlen őszinteséggel mesélt, ahogyan csak egy igazi ikon tud, aki lélekben máig megmaradt annak az életvidám, zenerajongó fiatal lánynak, aki egykor rálépett a sikerhez vezető útra.
Origo: Fiatal lányként kezdett bele a zenélésbe, és itt vagyunk, 50 évvel később, amikor még mindig az ország egyik legismertebb és legkedveltebb énekesnőjeként tarthatjuk számon. Ha most találkozna a 20 éves önmagával, akkor ő elhinné, hogy ez a jövő?
Csepregi Éva: Sokszor elgondolkodtam már magam is a karrieremen. Annak idején tényleg amatőrként kezdtük, majd elindultunk egy ilyen pályán, ami akkoriban még nem is volt igazán elfogadott, mert valójában, ha valakinek nem volt bejegyzett munkahelye, akkor közveszélyes munkakerülőnek számított. Bár én előtte is léptem már fel klubokban, ha volt lehetőségem, de valójában a Ki mit tud? után döntöttünk úgy igazán, hogy rálépünk erre az útra, amin aztán haladtunk szépen előre, sikert sikerre halmoztunk, bejutottunk a tévébe, és azt láttuk, hogy kezd ez az egész komollyá válni.
Emlékszem, hogy azt mondta nekem a szomszédunk, hogy: Éva, ez most nagyon szép, nagyon jó, de mi lesz 10 év múlva?. És akkor én magam sem hittem volna, hogy így alakul majd az életem, csak mentem előre, lépésről lépésre, mindig meghoztuk az éppen aktuális döntéseket, például, hogy belépjünk-e a Neotonba, de természetesen ezekről csak utólag derült ki, hogy jól választottunk-e.
A Neoton Família dalai a külföldi közönséget is megszólították
Origo: És ha már a sikerekről van szó, mikor érezte azt először, hogy itt valóban valami nagy dolog kezdődött el?
Cs. É.: 1979-ben már a MIDEM fesztiválon voltunk, a teljes magyar szakmával együtt, pedig csak néhány év telt el 1972-höz képest, mégis ott voltunk a mély vízben. Gyakorlatilag mondhatom, hogy a mély vízben tanultam meg úszni, mert akkor hirtelen meg kellett tanulni angolul, énekórákra kellett járnom, a zenéléssel pedig sajnos fel kellett hagynom, mert egyszerűen nem fért bele, pedig gyerekkorom óta zongoráztam és hegedültem. Talán máig ezt sajnálom a legjobban.
Mindezek közepette magam is mindig rácsodálkoztam, hogy ez is összejött, az is összejött. Hatalmas szerencsém volt, hogy 1977-ben a lányokkal bekerültünk a Neotonba, mert az egy óriási fordulópont volt. Látszólag minden olyan véletlenszerűen jött össze, de szerintem nincsenek véletlenek, a sors úgy akarta, hogy a Neotonból kialakuljon egy ilyen győztes csapat, a Neoton Família.
Origo: Melyik volt az a pont, ami a legnagyobb áttörést jelentette a Neoton Família számára?
Cs. É.: Tulajdonképpen, amikor jöttek a külföldi turnék, és minden pont úgy alakult, ahogy annak lennie kellett. Például, amikor 1979-ben megszületett a Santa Maria, épp időben jött, hogy tudjunk valami olyat adni a japán és a spanyol közönségnek, amit szeretnek. És ez a zenekar életében is egy nagy váltás volt, mert előtte elég eklektikus volt a stílusunk, de akkor kikristályosodott egy irány, amivel a külföldi piacon is megálltuk a helyünket. Persze az sem mindegy, hogy a csapat minden tagja nagyon intelligens volt, és úgy tudtuk kezelni a fiatalsággal járó hülyeségeket, ha mondhatom így, ami azt hiszem példaértékű.
Ma már Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid is a zenekar tagja
Origo: Az 1980-as évektől a Neoton Família már hatalmas népszerűségnek örvendett, és minden haladt a maga útján. Sorra születtek a sikeres lemezek, folytak a turnék, majd megérkezett az életébe Bob Heatlie és hamarosan az anyaság is, ami igencsak felforgatta az életét. Hogyan fért meg egymás mellett a karrier és a gyereknevelés?
Cs. É.: Annak idején igen nagy zúgolódást váltott ki, amikor Bobby is belépett a csapatba, de végül ez az együttműködés szerelemmé szépült. Csodás dalok születtek, amik szintén a szerelmünk gyümölcsei, de természetesen a legnagyobb ajándék, amit a kapcsolatunk adott nekem, az Dávid. A születése után 3-4 évig háttérbe is vonultam, ami után elég nehéz volt visszatérni. Sőt, akkoriban sokat gondolkodtam rajta, hogy kimegyünk Skóciába és ott élünk majd.
Akkor az is megfordult a fejemben, hogy talán abba kellene hagyni, mert nagyon nehéz volt összeegyeztetni az anyaságot az koncertezéssel, de végül nem így lett. Az volt a szerencsém, hogy volt egy nagyon jó barátnőm, aki történetesen gyermekorvos volt, és egy nagyszerű bébiszitterünk, akik rengeteget segítettek. De még így sem éreztem mindig azt, hogy helyt tudok állni mindenhol. A napjaink úgy teltek, hogy este lefektettem Dávidot, elrohantam fellépni, hajnalban hazaértem, így mire felébredt, ott voltam. Nagyon fárasztó időszak volt, de valahogy mégis jól alakult az életünk.
Origo: Ma pedig már a fiával együtt játszanak az együttesben. Ez már akkor is magától értetődő volt, amikor Dávid még csak elkezdett a zene felé kacsintgatni?
Cs. É.: Nem csak én és az édesapja, de már a nagypapája is zenész volt, így szinte előre meg volt írva a története. A dobbal kezdte a pályafutását, majd szép lassan ő is belenőtt a zenekarba. Hihetetlen kimondani, hogy már 15 éve van velünk, és a frissességével, a fiatalos ötleteivel mindig valahogy tovább lendíti ezt a retro zenekart. Ráadásul óriási részt vállal olyan feladatokban is, mint, hogy a januári aréna koncertünknek ő volt a rendezője, sőt Végvári Ádám életmű koncertjének is nemrég az Erkel Színházban. De az október végén megjelent filmünk elkészülésében is hatalmas szerepe volt.
A Neoton Família mindig egy igazi csapatként működött
Origo: Ahogy a koncertek, és a megjelent film is mutatják, a Neoton Famíliának még ma is hatalmas sikere van, de ezzel együtt mondhatjuk, hogy sokan már Csepregi Évával azonosítják a zenekart. Erről mi a véleménye?
Cs. É.: Mindig felmerül az, hogy a Neoton mennyiben vagyok én és mennyiben a csapat. Viszont azt gondolom, hogy bár nagyon sok szólót énekelek, sokszor szólalok meg a zenekar nevében, ami miatt elég sokan hozzám kötik a zenekart, de ez mindig egy csapat volt. A Neotonnak éppen abban rejlik az ereje, hogy mindig együtt dolgoztunk, és valószínűleg teljesen máshogy alakult volna ez az 50 év, ha nem így lenne. Talán én egy kicsit jobban kilógok a sorból, már persze pozitív értelemben, de minden döntést közösen hozunk meg, kiállunk egymás mellett, és a háttérben ez tényleg igazi csapat munka volt mindig, és lesz a jövőben is.