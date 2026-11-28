A Neoton Família Csepregi Éva nélkül ma már elképzelhetetlen lenne, ami nem is csoda, hiszen idén 49 éve annak, hogy belépett a zenekarba. És bár az énekesnő pályafutása még a Kócbabákkal indult, kimondhatjuk, hogy az igazán átütő sikert a Neoton hozta meg neki. Csepregi Éva a kedvünkért most felidézte karrierje kezdetét, a legnagyobb sikereket, és a nehézségeket is, amikről kendőzetlen őszinteséggel mesélt, ahogyan csak egy igazi ikon tud, aki lélekben máig megmaradt annak az életvidám, zenerajongó fiatal lánynak, aki egykor rálépett a sikerhez vezető útra.

Csepregi Éva karrierje még a '70-es években indult, majd a Neotonnal egy csapásra országosan ismertté vált (Fotó: Fortepan)

Origo: Fiatal lányként kezdett bele a zenélésbe, és itt vagyunk, 50 évvel később, amikor még mindig az ország egyik legismertebb és legkedveltebb énekesnőjeként tarthatjuk számon. Ha most találkozna a 20 éves önmagával, akkor ő elhinné, hogy ez a jövő?

Csepregi Éva: Sokszor elgondolkodtam már magam is a karrieremen. Annak idején tényleg amatőrként kezdtük, majd elindultunk egy ilyen pályán, ami akkoriban még nem is volt igazán elfogadott, mert valójában, ha valakinek nem volt bejegyzett munkahelye, akkor közveszélyes munkakerülőnek számított. Bár én előtte is léptem már fel klubokban, ha volt lehetőségem, de valójában a Ki mit tud? után döntöttünk úgy igazán, hogy rálépünk erre az útra, amin aztán haladtunk szépen előre, sikert sikerre halmoztunk, bejutottunk a tévébe, és azt láttuk, hogy kezd ez az egész komollyá válni.

Emlékszem, hogy azt mondta nekem a szomszédunk, hogy: Éva, ez most nagyon szép, nagyon jó, de mi lesz 10 év múlva?. És akkor én magam sem hittem volna, hogy így alakul majd az életem, csak mentem előre, lépésről lépésre, mindig meghoztuk az éppen aktuális döntéseket, például, hogy belépjünk-e a Neotonba, de természetesen ezekről csak utólag derült ki, hogy jól választottunk-e.

A Neoton Família tagjai a kezdetektől szoros barátságban voltak, ami sokat hozzátett a sikerükhöz (Fotó: Fehér Gábor)

A Neoton Família dalai a külföldi közönséget is megszólították

Origo: És ha már a sikerekről van szó, mikor érezte azt először, hogy itt valóban valami nagy dolog kezdődött el?

Cs. É.: 1979-ben már a MIDEM fesztiválon voltunk, a teljes magyar szakmával együtt, pedig csak néhány év telt el 1972-höz képest, mégis ott voltunk a mély vízben. Gyakorlatilag mondhatom, hogy a mély vízben tanultam meg úszni, mert akkor hirtelen meg kellett tanulni angolul, énekórákra kellett járnom, a zenéléssel pedig sajnos fel kellett hagynom, mert egyszerűen nem fért bele, pedig gyerekkorom óta zongoráztam és hegedültem. Talán máig ezt sajnálom a legjobban.

Mindezek közepette magam is mindig rácsodálkoztam, hogy ez is összejött, az is összejött. Hatalmas szerencsém volt, hogy 1977-ben a lányokkal bekerültünk a Neotonba, mert az egy óriási fordulópont volt. Látszólag minden olyan véletlenszerűen jött össze, de szerintem nincsenek véletlenek, a sors úgy akarta, hogy a Neotonból kialakuljon egy ilyen győztes csapat, a Neoton Família.

Origo: Melyik volt az a pont, ami a legnagyobb áttörést jelentette a Neoton Família számára?