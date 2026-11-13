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patrick duffy

Megrázó részleteket árult el a Dallas sztárja szülei meggyilkolásáról

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Patrick Duffy élete egyik legfájóbb emlékét idézte fel: 1986-ban brutális módon meggyilkolták a szüleit. A színész azt is elmondta, hogyan közölte a hírt két kisfiával.
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patrick duffydallas sztárjaszínész

Patrick Duffy még négy évtizeddel később is elérzékenyül, amikor szülei meggyilkolásáról beszél. A Dallas egykori sztárjának édesanyját és édesapját két 19 éves fiatal lőtte agyon 1986-ban a montanai bárjukban. A 77 éves színész most felidézte a tragikus éjszakát, és azt is elmesélte, hogyan mondta el a történteket két kisfiának – írja a Daily Mail

Dallas
Patrick Duffy amerikai színész, a Dallas sztárja, Bobby Ewing megformálója.
Fotó: Vajda János / MW

Részegen kidobták őket, később fegyverrel tértek vissza

A Dallas sztárja, Bobby Ewing megformálója a Still Here Hollywood podcast vendégeként beszélt a történtekről. Elmondása szerint szülei korábban kitették a bárból a két fiatal férfit, mert részegen hangoskodtak. A páros azonban később visszatért, ezúttal sörétes puskákkal felfegyverkezve.

Senki más nem volt a bárban, csak az apám és az anyám

– idézte fel a színész.

A támadók azonnal rálőttek Terence Duffyra. Amikor felesége, Marie a férje segítségére sietett, őt is lelőtték. 

A két fiatal ezután átugrotta a pultot, kivette a pénzt a kasszából, magához vett néhány üveg alkoholt, majd elmenekült.

Sean A. Wentz, aki a halálos lövéseket leadta, 180 év börtönt kapott, de 2015-ben feltételesen szabadult. 

Társa, Kenneth A. Miller 2007-ben hagyhatta el a börtönt.

A két kisfiának is el kellett mondania a borzalmas hírt

A történtek feldolgozásában sokat segített Duffy számára a buddhizmus. Akkor már 15 éve gyakorolta a vallást, és úgy érezte, a halál nem jelenti azt, hogy teljesen megszakad a kapcsolat azzal, akit elveszített.

A színésznek azonban a saját gyerekeivel is közölnie kellett a történteket. Két fia, Padraic és Conor akkor 11, illetve mindössze 6 éves volt.

A fiúk éppen készülődtek az iskolába, amikor azt mondtam nekik: »Gyertek, üljünk le egy kicsit, és mondjuk el együtt a mantrát.«

– mesélte el a Dallas sztárja a podcastben.

Ezt követően közölte velük, hogy a nagyszüleik meghaltak, majd együtt buddhista mantrát mondtak az emlékükre.

Felesége halála után is férjes embernek tartja magát

Duffyt 2017-ben újabb súlyos csapás érte. 43 évig tartó házasság után felesége, Carlyn Rosser 77 éves korában rákban meghalt. A színészt teljesen váratlanul érte párja halála, semmi nem utalt a tragédiára.

US actors Linda Purl (L) and Patrick Duffy cast members of 'The Bold and The Beautiful' pose during a photocall as part of the 62nd Monte-Carlo Television Festival in the principality of Monaco on June 19, 2023. Over several days, major studios, broadcast networks, digital platforms and renowned talent gather together to promote their programs to the press and public and compete for the prestigious Golden Nymph Awards. (Photo by Valery HACHE / AFP)
A Dallas sztárja 2020 óta Linda Purl színésznővel alkot egy párt, , felesége emlékét azonban azóta is őrzi.
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Azóta is úgy érzi, hogy Carlyn valamilyen formában vele van.

Hallom őt. Látom őt. Tudom, mit várna el tőlem, és megpróbálok ennek megfelelni

 – mondta.

Duffy azt is hozzátette: „Még mindig házas embernek tartom magam.”

A Dallas sztárja 2020 óta Linda Purl színésznővel alkot egy párt, felesége emlékét azonban azóta is őrzi.

 

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