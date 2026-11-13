Megrázó részleteket árult el a Dallas sztárja szülei meggyilkolásáról

Patrick Duffy még négy évtizeddel később is elérzékenyül, amikor szülei meggyilkolásáról beszél. A Dallas egykori sztárjának édesanyját és édesapját két 19 éves fiatal lőtte agyon 1986-ban a montanai bárjukban. A 77 éves színész most felidézte a tragikus éjszakát, és azt is elmesélte, hogyan mondta el a történteket két kisfiának – írja a Daily Mail.

Patrick Duffy amerikai színész, a Dallas sztárja, Bobby Ewing megformálója.

Fotó: Vajda János / MW

Részegen kidobták őket, később fegyverrel tértek vissza

A Dallas sztárja, Bobby Ewing megformálója a Still Here Hollywood podcast vendégeként beszélt a történtekről. Elmondása szerint szülei korábban kitették a bárból a két fiatal férfit, mert részegen hangoskodtak. A páros azonban később visszatért, ezúttal sörétes puskákkal felfegyverkezve.

Senki más nem volt a bárban, csak az apám és az anyám

– idézte fel a színész.

A támadók azonnal rálőttek Terence Duffyra. Amikor felesége, Marie a férje segítségére sietett, őt is lelőtték.

A két fiatal ezután átugrotta a pultot, kivette a pénzt a kasszából, magához vett néhány üveg alkoholt, majd elmenekült.

Sean A. Wentz, aki a halálos lövéseket leadta, 180 év börtönt kapott, de 2015-ben feltételesen szabadult.

Társa, Kenneth A. Miller 2007-ben hagyhatta el a börtönt.

A két kisfiának is el kellett mondania a borzalmas hírt

A történtek feldolgozásában sokat segített Duffy számára a buddhizmus. Akkor már 15 éve gyakorolta a vallást, és úgy érezte, a halál nem jelenti azt, hogy teljesen megszakad a kapcsolat azzal, akit elveszített.

A színésznek azonban a saját gyerekeivel is közölnie kellett a történteket. Két fia, Padraic és Conor akkor 11, illetve mindössze 6 éves volt.

A fiúk éppen készülődtek az iskolába, amikor azt mondtam nekik: »Gyertek, üljünk le egy kicsit, és mondjuk el együtt a mantrát.«

– mesélte el a Dallas sztárja a podcastben.

Ezt követően közölte velük, hogy a nagyszüleik meghaltak, majd együtt buddhista mantrát mondtak az emlékükre.

Felesége halála után is férjes embernek tartja magát

Duffyt 2017-ben újabb súlyos csapás érte. 43 évig tartó házasság után felesége, Carlyn Rosser 77 éves korában rákban meghalt. A színészt teljesen váratlanul érte párja halála, semmi nem utalt a tragédiára.