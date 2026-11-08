Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula – kevesen tudják, milyen tragédia állt legendás karrierjének hátterében

Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Kőbányán nőtt fel, és gyermekkorában még labdarúgó szeretett volna lenni. Életében azonban 11 éves korában súlyos fordulat következett be, elveszítette bal lábát.
Az amputáció körülményeiről az évek során számos történet terjedt el. Egyesek szerint vonat- vagy villamosbaleset történt, mások betegségnek tulajdonították a végtag elvesztését. A történtek hátterében azonban egy esés állt, amelyet követően tályog alakult ki a lábán, ezért műtéti beavatkozásra volt szükség. Az operáció során megsérült egy főütőér, emiatt végül amputálni kellett a bal lábát.
Az énekes később arról beszélt, hogy a történtek nélkül valószínűleg nem a zenei pályát választotta volna.
A Hobo Blues Band hozta meg számára az országos ismertséget
Zenei pályafutását az 1970-es évek elején kezdte, előbb a Napsugár, majd a Sztár együttesben énekelt. Az országos ismertséget a Hobo Blues Band hozta meg számára, amelynek 1979 és 1985 között volt tagja.
A zenekarral olyan meghatározó albumokon működött közre, mint a Közép-európai Hobo Blues és a Vadászat. Jellegzetes, rekedtes hangja és előadásmódja a magyar blues egyik legismertebb énekesévé tette.
Első szólóalbuma, a Rossz vér 1983-ban jelent meg. A Hobo Blues Bandből való távozása után a Kormorán együttessel is fellépett, majd 1987-től saját zenekarát, a Deák Bill Blues Bandet vezette. Pályafutása során külföldön, többek között Dániában és az akkori Német Szövetségi Köztársaságban is koncertezett.
Nemcsak énekesként, hanem színpadi és filmes szerepeivel is ismertté vált. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, az István, a király című rockoperában Torda táltost alakította, emellett a Jézus Krisztus szupersztár című produkcióban is közreműködött.
Munkásságát több elismeréssel jutalmazták, 1986-ban Ifjúsági Díjat kapott, később Artisjus-díjjal is elismerték.
Váratlanul érkezett Deák Bill Gyula halálhíre
A zenész élete utolsó időszakában is aktívan koncertezett. 2026-ban a Rossz vér című albumához kapcsolódó fellépéssorozatra készült, amelynek megvalósításában Tátrai Tibor is közreműködött volna.
Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én, 77 éves korában hunyt el Zalaegerszegen. Halálhírét közösségi oldalán jelentették be.
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának vezetője, Lupkovics Géza elmondta, hogy az énekesnél pacemakert ültettek be. A rutinbeavatkozás után azonban váratlanul, hirtelen szívhalál következtében meghalt.
Halála után számos zenésztársa és pályatársa emlékezett meg róla. A magyar blues egyik meghatározó alakjától pedig szeptember 30-án vettek végső búcsút a budapesti Új Köztemetőben.
A nyilvános szertartáson családtagok, barátok, zenészek és rajongók sokasága jelent meg. A gyászolók között ott volt többek között Pataky Attila, Tátrai Tibor, Vikidál Gyula, Takáts Tamás és egykori zenésztársa, Földes László Hobo is. Sokan egy szál fehér rózsával búcsúztak az énekestől.
Deák Bill Gyula ma ünnepelné 78. születésnapját. Több évtizedes munkássága, lemezei és koncertfelvételei a magyar blues- és rockzene történetének meghatározó részét képezik.