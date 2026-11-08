Ma lenne 78 éves Deák Bill Gyula – kevesen tudják, milyen tragédia állt legendás karrierjének hátterében

Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Kőbányán nőtt fel, és gyermekkorában még labdarúgó szeretett volna lenni. Életében azonban 11 éves korában súlyos fordulat következett be, elveszítette bal lábát.

Deák Bill Gyula a 2020. szeptember 24-i budapesti Raktárkoncerten

Fotó: Markovics Gábor

Az amputáció körülményeiről az évek során számos történet terjedt el. Egyesek szerint vonat- vagy villamosbaleset történt, mások betegségnek tulajdonították a végtag elvesztését. A történtek hátterében azonban egy esés állt, amelyet követően tályog alakult ki a lábán, ezért műtéti beavatkozásra volt szükség. Az operáció során megsérült egy főütőér, emiatt végül amputálni kellett a bal lábát.

Az énekes később arról beszélt, hogy a történtek nélkül valószínűleg nem a zenei pályát választotta volna.

A Hobo Blues Band hozta meg számára az országos ismertséget Zenei pályafutását az 1970-es évek elején kezdte, előbb a Napsugár, majd a Sztár együttesben énekelt. Az országos ismertséget a Hobo Blues Band hozta meg számára, amelynek 1979 és 1985 között volt tagja. A zenekarral olyan meghatározó albumokon működött közre, mint a Közép-európai Hobo Blues és a Vadászat. Jellegzetes, rekedtes hangja és előadásmódja a magyar blues egyik legismertebb énekesévé tette. Első szólóalbuma, a Rossz vér 1983-ban jelent meg. A Hobo Blues Bandből való távozása után a Kormorán együttessel is fellépett, majd 1987-től saját zenekarát, a Deák Bill Blues Bandet vezette. Pályafutása során külföldön, többek között Dániában és az akkori Német Szövetségi Köztársaságban is koncertezett.

Nemcsak énekesként, hanem színpadi és filmes szerepeivel is ismertté vált. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, az István, a király című rockoperában Torda táltost alakította, emellett a Jézus Krisztus szupersztár című produkcióban is közreműködött.

Munkásságát több elismeréssel jutalmazták, 1986-ban Ifjúsági Díjat kapott, később Artisjus-díjjal is elismerték.

Váratlanul érkezett Deák Bill Gyula halálhíre

A zenész élete utolsó időszakában is aktívan koncertezett. 2026-ban a Rossz vér című albumához kapcsolódó fellépéssorozatra készült, amelynek megvalósításában Tátrai Tibor is közreműködött volna.

Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én, 77 éves korában hunyt el Zalaegerszegen. Halálhírét közösségi oldalán jelentették be.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának vezetője, Lupkovics Géza elmondta, hogy az énekesnél pacemakert ültettek be. A rutinbeavatkozás után azonban váratlanul, hirtelen szívhalál következtében meghalt.