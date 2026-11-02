Deák Bill Gyula fiának szívszorító nyilatkozata: gondozóotthonban él a legendás zenész lánya

Még csak másfél hónap telt el azóta, hogy Deák Bill Gyula, a magyar blueskirály örökre lehunyta a szemeit. Szeptember 17-ei halálát követően az egész ország gyászba borult, a mérhetetlen fájdalomról, amit a vesztesége okozott, most fia, Deák Tamás nyílt meg. A legendás zenész gyermeke beszélt arról is, hogy jelen pillanatban a legnagyobb erőt mentálisan sérült húgától kapja, aki egy gondozóotthonban él.

Deák Bill Gyula fia megígérte édesapjának, hogy mentálisan sérült húgáról élete végéig gondoskodni fog (Fotó: MW)

Deák Bill Gyula fia apjáról és a húgáról is megnyílt

Deák Tamást a Blikk kereste fel, ugyanis elhunyt édesapja november 8-án ünnepelné 78. születésnapját. A szívszorító vallomásából kiderült, hogy az énekes nemcsak az apja, hanem a barátja is volt, mindent meg tudtak egymással beszélni, sőt, a zenész olykor még a problémáit is szívesebben osztotta meg Tamással, mint a feleségével, így különleges kapcsolat volt az övék.

Rengeteget tanultam tőle, de talán az egyik legfontosabb útravalója az volt, amit mindig mondogatott nekem: „Fiam, soha ne felejtsd el, honnan jöttél!” Ő maga is egész életében ehhez tartotta magát

– nyilatkozta édesapjáról.

Deák Bill Gyula lánya is szóba került a beszélgetés során. Tamás húga mentálisan sérült, emiatt egy bentlakásos intézményben él. A férfi kiemelte, testvére ad erőt ebben a nagyon nehéz időszakban, hiszen a mai napig nem tudta feldolgozni édesapja halálát. „A húgom mentálisan sérült, apuék pedig mindig arra kértek, ha ők már nem lesznek, soha ne hagyjam magára. Megígértem nekik, hogy így lesz, és ehhez az ígéretemhez tartom is magam. Miatta is erősnek kell lennem, hiszen szüksége van valakire, aki gondoskodik róla” – árulta el.

Tamás havonta legalább két-három alkalommal elviszi magukhoz a húgát, hogy a lány a gondozóotthon falain kívül is töltsön velük minőségi időt. Bevallotta, az apjuk halála után húga nagyon megijedt, és azon aggódott, mégis mi lesz majd velük ezek után, ám Tamás jó testvérként megígérte a lánynak, hogy minden rendben lesz, és ugyanúgy számíthat rá.

Édesapja utolsó munkájáról is beszélt, Deák Bill Gyula már az új lemezén dolgozott, és arra készült, hogy felénekelje a dalokat. Természetesen a dalszövegek is elkészültek, melyeket a zenész Horváth Attilával szerzett. Tamás örülne, ha ezek a dalok nem vesznének kárba, így a projekt zenei rendezőjét, Hirleman Bercit is felkereste már ez ügyben.