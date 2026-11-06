Komoly bajban a Breaking Bad magyar származású sztárja: válik a feleségétől és csődbe ment

Véget ért a Breaking Bad – Totál szívás című sorozat sztárjának házassága. Dean Norris és felesége a TMZ értesülései szerint jelenleg válófélben vannak, mialatt komoly anyagi nehézségekkel is küzdenek. A hírportál által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Dean Norris felesége, Bridget, még 2025-ben benyújtotta a válókeresetet a kaliforniai Riverside megyében, „kibékíthetetlen nézeteltérésekre” hivatkozva. A színész hónapokkal később reagált a keresetre, az eljárás azonban továbbra is folyamatban van.

Válik a Breaking Bad sztárja, Dean Norris / Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Válik a Breaking Bad sztárja, Dean Norris

Bridget a házasságkötés dátumaként 2001. október 27-ét, a különválás dátumaként pedig 2025. január 15-ét tüntette fel. A párnak öt közös gyermeke született, akik közül ketten - a 17 éves Zoe és a 16 éves Dean -, még kiskorúak. A beadványában a feleség a gyermekeik közös jogi és fizikai felügyeleti jogát kérte, házastársi tartásdíj fizetését kezdeményezte, valamint azt szeretné, hogy a bíróság hivatalosan ossza fel a házasság alatt megszerzett közös vagyont.

Mindeközben a bírósági nyilvántartás szerint a házaspár Temeculában lévő Swing Inn Cafe étterme a 11-es cikkely szerinti csődvédelmi eljárás alatt áll. Dean és Bridget 2022-ben vásárolta meg a vendéglátóhelyet, amelynek a csődeljárási dokumentumok szerint a bruttó bevétele 1 millió dollárral csökkent 2024 és 2025 között, feltehetően a közösségi médiában tapasztalt figyelem megcsappanása miatt. A cég jelenleg mindössze 100–500 ezer dollár közé tehető vagyonnal rendelkezik, 1-10 millió dollár közé tehető kötelezettségekkel és tartozásokkal.