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Breaking Bad

Komoly bajban a Breaking Bad magyar származású sztárja: válik a feleségétől és csődbe ment

2026. november 06. 13:30
Olvasási idő: 5 perc
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Válófélben van a feleségétől a Breaking Bad – Totál szívás című sorozat sztárja. Dean Norris a hírek szerint komoly anyagi nehézségekkel is küszködik, miután a párjával közös éttermük csődvédelmi eljárás alatt áll.
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Breaking BadBreaking Bad-Totál szívásválás

Véget ért a Breaking Bad – Totál szívás című sorozat sztárjának házassága. Dean Norris és felesége a TMZ értesülései szerint jelenleg válófélben vannak, mialatt komoly anyagi nehézségekkel is küzdenek. A hírportál által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Dean Norris felesége, Bridget, még 2025-ben benyújtotta a válókeresetet a kaliforniai Riverside megyében, „kibékíthetetlen nézeteltérésekre” hivatkozva. A színész hónapokkal később reagált a keresetre, az eljárás azonban továbbra is folyamatban van.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 21: Dean Norris attends the Los Angeles Premiere Of HBO Max's "Stuart Fails To Save The Universe" at Academy Museum of Motion Pictures on July 21, 2026 in Los Angeles, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Válik a Breaking Bad sztárja, Dean Norris / Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Válik a Breaking Bad sztárja, Dean Norris

Bridget a házasságkötés dátumaként 2001. október 27-ét, a különválás dátumaként pedig 2025. január 15-ét tüntette fel. A párnak öt közös gyermeke született, akik közül ketten - a 17 éves Zoe és a 16 éves Dean -, még kiskorúak. A beadványában a feleség a gyermekeik közös jogi és fizikai felügyeleti jogát kérte, házastársi tartásdíj fizetését kezdeményezte, valamint azt szeretné,  hogy a bíróság hivatalosan ossza fel a házasság alatt megszerzett közös vagyont.

Mindeközben a bírósági nyilvántartás szerint a házaspár Temeculában lévő Swing Inn Cafe étterme a 11-es cikkely szerinti csődvédelmi eljárás alatt áll. Dean és Bridget 2022-ben vásárolta meg a vendéglátóhelyet, amelynek a csődeljárási dokumentumok szerint a bruttó bevétele 1 millió dollárral csökkent 2024 és 2025 között, feltehetően a közösségi médiában tapasztalt figyelem megcsappanása miatt. A cég jelenleg mindössze 100–500 ezer dollár közé tehető vagyonnal rendelkezik, 1-10 millió dollár közé tehető kötelezettségekkel és tartozásokkal.

Dean Norris South Bendben, Indiana államban született 1963-ban, Rosemary „Rosie” - leánykori nevén Lacay -, és a bútorbolt-tulajdonos Jack B. Norris gyermekeként. Norris édesanyja is ebben a városban született, a szülei magyar bevándorlók voltak, míg édesapja Chicagóban látta meg a napvilágot. A Breaking Bad című sorozatban a színész Hank Schradert, a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) ügynökét alakította a 2008-as premiertől egészen az utolsó évadig, alakítását pedig a kritikusok is elismerték.

 

 

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