Már csak másfél hónap van hátra Demjén Ferenc aréna koncertjéig, ami ráadásul a 80. születésnapjával is egybe esik. Így nem is csoda, hogy egy elképesztő, sztárvendégekkel teli estének néznek elébe a rajongók. De persze, ami a legtöbbeket foglalkoztat most, a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének bemutatója után, hogy vajon a film szereplői is jelen lesznek-e a nagyszabású eseményen. A legenda most bejelentést is tett ezzel kapcsolatban.

Demjén Ferenc év végi koncertje hatalmas örömünnep lesz a rajongóknak, különösen, hogy egyre több sztárvendéget jelentenek be (Fotó: Máté Krisztián / MW)

Ahogy arra számítani lehetett, Demjén Ferenc koncertjén zenészbarátai, és pályatársai is jelen lesznek, köztük például a legendás Szörényi Levente, akinek szereplését két héttel ezelőtt jelentette be. A Hogyan tudnék élni nélküled? szereplőiről eddig azonban nem szólt a fáma, sőt, amikor a film második részének díszbemutatóján kérdeztük az ikonikus énekest, ő igencsak sejtelmesen válaszolt.

Azt még nem tudom, hogy a szereplők jönnek-e majd a koncertre, de én biztosan ott leszek, hiszen másképp nem nyitnák ki az ajtókat sem

- mondta az Origónak akkor.

Egy hete mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatását, így a rajongók leginkább arra kíváncsiak, hogy a szereplők jelen lesznek-e a koncerten (Fotó: Szabolcs László)

Demjén Ferenc nagy bejelentést tett

A legenda most úgy döntött, nem csigázza tovább a sikerfilm rajongóit, aminek folytatása is rekordszámú nézővel nyitott a premier utáni hétvégén. Így Demjén Ferenc közösségi oldalain leplezte le, hogy a film egyik főszereplője, az Esztert alakító Törőcsik Franciska is fellép majd az egyik koncerten. Ugyanis azt is a napokban jelentették be, hogy az eredeti december 30-ai Demjén 80 "Nekem 8van" koncert mellett egy ráadás estet is szerveznek, december 29-ére. A jelek szerint pedig a színésznő az utóbbin fog színpadra állni.

"A DEMJÉN 80 - Ráadás koncerten már biztos velünk lesz és fellép: Törőcsik Franciska" - jelent meg a zenész Facebook és Instagram oldalán. Arról viszont egyelőre nem árultak el részleteket, hogy esetleg a Kuplung zenekar tagjai, azaz Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marci, vagy a film további szereplői, mint Márkus Luca, Kovács Harmat vagy éppen Brasch Bence, ott lesznek-e. De az nem kétséges, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? dalai mindenképpen felcsendülnek majd, a kevésbé ismert, de nem kevésbé jelentős Demjén Ferenc dalok mellett.