Demjén Ferenc nagy bejelentést tett, erre kevesen számítottak

December 30-án a Papp László Budapest Sportarénában lép színpadra Demjén Ferenc, aki ezzel a nagyszabású show-val ünnepli a 80. születésnapját is. Ez a koncert lesz a Demjén 80 programsorozat záróakkordja. A kiváló zenész és menedzsmentje pedig most bejelentettek egy igazán nagy meglepetést, amitől sokan még jobban várják a koncertet.

Demjén Ferenc év végi nagykoncertjén különleges sztárvendég lép a színpadra (Fotó: Váradi Eszter)

Különleges vendég Demjén Ferenc koncertjén

A Kossuth-díjas előadó meghívta az arénás szuperbulira Szörényi Leventét, az Illés és a Fonográf egykori tagja pedig természetesen igent mondott a felkérésre. Így már nemcsak egy, hanem két élő zenei legenda is a színpadon lesz a december végi koncerten. Szörényi és Demjén közös produkciója különleges zenei csemege, amire nem sok példa van manapság.

Demjén újra a mozik kedvence lesz

November 12-én érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második része, amelyben ismét felcsendülnek Demjén Ferenc ismert slágerei. Az első film hatalmas sikert aratott, több mint másfél millió nézővel és 2,3 milliárd forint feletti bevétellel, így a folytatást is nagy várakozás előzi meg.