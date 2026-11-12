"Sajnos a férjem elkövetett egy végzetes hibát" - ezt tiltotta meg a férjének vasárnaponként Dér Heni

Vasárnap véget ért a Sztárban Sztár 12. évada, melynek győztese Takács Nikolas lett. A nézőknek azonban nem sokáig kell nélkülözniük a sikerműsort, november 15-én ugyanis indul a Sztárban Sztár Gála, amelyben az All Starshoz hasonlóan a legek legjei küzdenek meg egymással. A mezőnyt erősíti a tavalyi All Stars évad győztese, Dér Heni is, aki örömmel vállalta a felkérést.

Dér Heni is ott lesz a Sztárban Sztár Gálában / Fotó: Szabolcs László

Dér Heni is ott lesz a Sztárban Sztár Gálában

A Sztárban Sztár összes kategóriáját felsorolva, azt gondolom, hogy nem lehet egy olyat sem találni, amiben kicsit is feszengve éreztem volna magam. Annyi mindent kaptam ettől a műsortól, hogy úgy éreztem, nem tehetem meg, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, elvállalom-e. Bár gondolhatnám, hogy a csúcson kell abbahagyni, és a győzelmet nem szabad kockára tenni. De eddig is az élvezet és út volt a fontos, ami mindig csak adott hozzám. Szóval itt a helyem

- mondta el az énekesnő, aki egy érdekes praktikát is bevet majd, amihez a férjének, Bakos Gergőnek van köze - szemlézte a story.hu.

Sajnos, igen, a férjem elkövetett egy végzetes hibát. A 2025-ös évadban beledumálta az agyamba, hogy ő azért nem mer eljönni megnézni az élő adásokba, nehogy akkor essek ki. Ezt végigvittük 14 héten keresztül. És a döntő reggelén, emlékszem, megkérdezte: 'Baba, szeretnél nyerni?' Hát mondom, ha már itt vagyunk, akkor persze, hogy szeretnék. 'Mert akkor nem megyek ma sem.' Egyik szemem sírt, a másik nevetett. De bejött. Szóval van egy olyan érzésem, hogy most sem fog eljönni a stúdióba. Jólesne, de beleültette a bogarat a fülembe, és most már én is úgy vagyok vele, hogy inkább ne jöjjön el, jobb a békesség

- árulta el Dér Heni, hozzátéve, kisebb babonák belecsúsznak az ember életébe. A férje pedig így legálisan marad otthon és vigyáz a gyerekeikre.

Kikből áll a Sztárban Sztár Gála mezőnye?

Dér Heni mellett ott lesz a Sztárban Sztár 9. évadának nyertese, Gubik Petra, valamint Király Linda, Nótár Mary, és Radics Gigi. Férfiak közül pedig az 5. évadának első helyezettje, Horváth Tamás, az első Sztárban Sztár All Stars győztese, Peter Srámek, a hetedik szezon befutója, Szabó Ádám, a negyedik évad legjobbja, Veréb Tamás és Oláh Gergő szállnak versenybe. Hozzájuk csatlakozik a 12. évad TOP2 énekese, vagyis Takács Nikolas és Dr. Mátyás.