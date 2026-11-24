Reagált Molnár Áron kritikájára Dér Heni. A színész egy Jakupcsek Gabriellának adott interjú után fejtette ki, azoknak a művészeknek, akik egykor a kormánypárti kampányban részt vettek, bocsánatot kellene kérniük. A színész - aki korábban már csalódottságát fejezte ki az énekesnő politikai kiállása miatt -, azt is kijelentette, szerinte Dér Heni nem nézett szembe a múltjával. Heni ellenben azt állította, a színész rosszindulatúan forgatta ki a szavait: a válaszában a kettős állampolgárságról szóló 2004-es népszavazásra és Molnár Áron filmes szerepvállalásaira is kitért. Mint írta, nyolc évébe telt megszerezni a magyar állampolgárságot, és úgy gondolja, Molnár nem feltétlenül érti, milyen nehézségekkel járt ez az eljárás.

Visszaszólt Molnár Áronnak Dér Heni / Fotó: MW Bulvár

Visszaszólt Molnár Áronnak Dér Heni

Az énekesnő külön kiemelte a Hadik című történelmi filmet, amelynek a finanszírozása nem a jelenlegi kormányhoz kötődött. Hozzátette, a színész több Nemzeti Kulturális Alap-támogatást nyert pályázaton, mint ő, és felvetette, ha Molnár Áron ezt nem tartja problémásnak, akkor miért támadja őt a politikai szerepvállalása miatt - írja a Blikk.

Akkor most ő is szégyellje magát? Művészként?

- tette fel a kérdést Heni, kiemelve, ő maga sohasem bántotta a színészt, főleg nem nyilvánosan, és sosem ítélné el egy normális világban pusztán azért, mert másképp gondolkodik.

Sajnálom, Áron... igazi szeretetország TAG vagy!! Csupa nagybetűvel!!!

- zárta sorait Dér Heni.

Molnár Áron beperelte Pócs Jánost

A napokban érkezett a hír, hogy jogi útra terelte a Pócs Jánossal folytatott vitáját Molnár Áron. A színész rágalmazás és becsületsértés miatt indított eljárást a politikus ellen.