A maradék öt párosnak kellett szavazni arról, hogy a kettő páros közül melyiküknek kell összepakolnia. Végül négyen is Détár Enikőre és fiára, Zsigmondra szavaztak, így Visváder Tamás és Szorcsik Viki maradhatott a Hotel Blöffben. Azonban ezzel még nem ért véget a játék és Dér Heniék ismét megnyerték a délelőtti játékot, így ők dönthettek arról, hogy kivel cserélik el a hátuk mögött a pénzes táskát. Pető Brúnó és VV Moh lett a választott, így Heniékhez került az azonnali kiesést jelentő kártya.

A Hotel Blöff 2026-os évadában Dér Heniék megdöbbentő döntést hoztak (Fotó: Mediaworks)

Dér Heni és Tápai Szabina ismét kezükbe vette az irányítást

A Hotel Blöff délutáni játékban hatalmas volt a tét a két édesanya számára, mivel mindenképp utoljára szerettek volna cserélni, hogy saját maguk dönthessenek a sorsukról. Mivel a vizes játékban is jól teljesítettek, így ezt sikerült is elérniük, azonban olyanok is voltak, akiknek nagyobb kihívást jelentett a feladat.

Rettenetesen bánom és nagyon rosszul esik, hogy nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani, amilyet szerettem volna. Nekem a csalódottság úgy jött ki, hogy sírtam, elengedtem és két olyan pillanat volt, amikor azt mondtam, hogy feladom, mert nem fogom tudni megcsinálni

– mesélte Szorcsik Viki.

Végül nekik is sikerült a hármas számú lapot megtalálni, így középmezőnybe kerültek a cseremónián.

Visváder Tamásék már három adás óta mindig biztosak a kiesésben (Fotó: Mediaworks)

Ismét biztosak voltak a kiesésben Visváder Tamásék

A cserék előtt Kiss Ádám és Tóth Edu biztos volt abban, hogy Dér Henivel és Tápai Szabinával olyan fontos szövetségük van, hogy biztos nem velük fognak majd cserélni. Azonban Brúnóék felkavarták az álló vizet és Ádáméknak adták a főnyereménnyel teli táskát. Míg Heni az egyik nagyhalat, azaz Szorcsikékat vagy dr. Tóthékat szerette volna kiejteni, azonban Szabina szerette volna visszaszerezni a pénzes bőröndöt. Végül utóbbi akarata érvényesült, így Ádáméknak kellett búcsúzniuk.

Kegyetlen gyilkosok voltak. Nem erről beszéltünk, nem erre számítottunk. Váratlanul ért minket ez. Csalódott vagyok. Mi nem tudunk mocskosan játszani, de vannak olyanok, akik ezt rebbenéssnélkül megteszik

– jegyezte meg kiesésük után Kiss Ádám.