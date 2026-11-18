Dér Heni és Tápai Szabina pontosan tudta, hogy mire számíthat a reggeli folyamán, mivel hétfő este hátba szúrták egyik szövetségesüket. Kiss Ádám és Tóth Edu nem tudta hova tenni az édesanyák döntését, ám nem tudtak mit kezdeni, így nekik kellett menniük. A keddi adásban emiatt mindenki ellenszenves volt velük szemben, ami azt eredményezte, hogy a leghűségesebb társaik is elkezdtek ellenfeleikkel szövetkezni.

A Hotel Blöff 2026-os évadában Dér Heni és Tápai Szabina párosa ellenséggé vált a többiek szemében (Fotó: Mediaworks)

Dér Heniék párosa nem számított ekkora gyűlöletre

Végre volt egy fegyver a kezetekben és hatalmas lyukat lőttetek. Ez volt a legrosszabb lépés, amit tehettetek volna. Ádámék és mi sem nyerünk szinte semmit, szóval a legerősebbet kellett volna kiejteni, akik a Dokiék. Eleve én mondtam, ha hozzánk kerülne, akkor nekem nem kell, mert nem bírom a stresszt

– mondta Szabináéknak Lakatos Laci.

A humoristának nem nagyon tetszett a magyarázat, majd kiderült, hogy már Pető Brúnóék sem bíznak meg teljesen Dér Heniék párosában. Innentől pedig nyitott lett a játék, mivel a délutáni játékban dr. Tóth Tamásék nyertek, így hozzájuk került az azonnali kiesést jelentő kártya, ami a Hotel Blöff legnagyobb fegyverténye.

Visváder Tamás és Szorcsik Viki csekkolt ki a Hotel Blöffből (Fotó: Mediaworks)

Végül az egyik nagyágyú távozott a műsorból

Az este folyamán ismét Visváder Tamás és Szorcsik Viki is úgy foglalt helyet, hogy biztosak voltak a kiesésükben. Most azonban igazuk is lett, mivel dr. Tóthék végül nekik adták a kieső táskát.

Nem lesz kifizetődő, hogy bosszúból döntöttek. Úgy mennek a legjobb négy közé, hogy nem tudnak semmit és nincs igazi szövetségesük. Hatalmas adtunk a legnagyobb spílernek, Heninek. Sok sikert nekik

– mondta a kiesés után Visváder Tamás.

Dr. Tóth Tamás azonban bizakodva áll a játék utolsó két napjához. „Nálunk most semmi sincsen. Mások jóindulatára vagyunk bízva. A legnagyobb ellenfeleink nincsenek itt, szóval jó eséllyel nyerünk” – jelentette ki.

Visváder Tamásék távozásával már csak négy páros maradt a Hotel Blöffben, így nagy izgalmak várnak még a nézőkre a maradék két napban.