Egy egész generáció gyászolhat: meghalt a Disney legendás rajzfilmfigurájának eredeti hangja

Meghalt Donnie Dunagan, aki gyerekként a Disney 1942-es klasszikusában, a Bambi című rajzfilmben kölcsönözte hangját a fiatal őzgidának. Az egykori színész 92 éves korában, tüdőrák következtében hunyt el. Halálhírét képviselői, Kris Jones és Nery Lemus erősítették meg a Varietynek.

Donnie Dunagan Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ki volt Bambi eredeti hangja?

Donnie Dunagan mindössze hároméves volt, amikor egy szteppversenyen felfigyelt rá egy tehetségkutató. Első filmszerepét 1938-ban kapta, majd Boris Karloff oldalán szerepelt a Son of Frankenstein (Frankenstein fia) című horrorfilmben. A fiatal gyerekszínész hatévesen lett Bambi eredeti hangja, ám a világhírű Disney-rajzfilm után már nem vállalt több filmszerepet.

Miért titkolta Donnie Dunagan a színészi múltját?

Az egykori szinkronhang később egészen más pályát választott. Tizennyolc évesen belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz, három alkalommal szolgált a vietnámi háborúban, és több katonai kitüntetést is szerzett.

Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Három Purple Heart és egy Bronze Star kitüntetéssel ismerték el szolgálatát, 1977-ben pedig őrnagyként szerelt le.

Katonatársai előtt sokáig titkolta gyerekkori szerepét, mert nem akarta, hogy „Bambi őrnagynak” nevezzék. Egy 2015-ös interjúban később bevallotta, hogy megbánta a hallgatást – írta meg az Euronews.