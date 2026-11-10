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Egy egész generáció gyászolhat: meghalt a Disney legendás rajzfilmfigurájának eredeti hangja

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2026. november 4-én meghalt a legendás Disney-mese, a Bambi eredeti hangja. Donnie Dunagan az 1942-es rajzfilm címszereplőjének kölcsönözte a hangját, később pedig tengerészgyalogos lett. Az egykori színész 92 éves korában, tüdőrák következtében hunyt el.
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disneybambigyászmeghalt

Meghalt Donnie Dunagan, aki gyerekként a Disney 1942-es klasszikusában, a Bambi című rajzfilmben kölcsönözte hangját a fiatal őzgidának. Az egykori színész 92 éves korában, tüdőrák következtében hunyt el. Halálhírét képviselői, Kris Jones és Nery Lemus erősítették meg a Varietynek.

BEVERLY HILLS, CA - MAY 15: Donnie Dunagan attends The Academy Of Motion Picture Arts and Sciences' Special 75th Anniversary Screening of the Oscar-Nominated Animated Film "Bambi" at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences on May 15, 2017 in Beverly Hills, California. Joshua Blanchard/Getty Images/AFP (Photo by Joshua Blanchard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donnie Dunagan Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ki volt Bambi eredeti hangja?

Donnie Dunagan mindössze hároméves volt, amikor egy szteppversenyen felfigyelt rá egy tehetségkutató. Első filmszerepét 1938-ban kapta, majd Boris Karloff oldalán szerepelt a Son of Frankenstein (Frankenstein fia) című horrorfilmben. A fiatal gyerekszínész hatévesen lett Bambi eredeti hangja, ám a világhírű Disney-rajzfilm után már nem vállalt több filmszerepet.

Miért titkolta Donnie Dunagan a színészi múltját?

Az egykori szinkronhang később egészen más pályát választott. Tizennyolc évesen belépett az amerikai tengerészgyalogsághoz, három alkalommal szolgált a vietnámi háborúban, és több katonai kitüntetést is szerzett.

BEVERLY HILLS, CA - MAY 15: (L-R) Donnie Dunagan, Peter Behn, Andreas Deja, Paul Felix and Leonard Maltin attend The Academy of Motion Picture Arts and Sciences' Special 75th Anniversary Screening of the Oscar-Nominated Animated Film "Bambi" at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences on May 15, 2017 in Beverly Hills, California. Joshua Blanchard/Getty Images/AFP (Photo by Joshua Blanchard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: JOSHUA BLANCHARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Három Purple Heart és egy Bronze Star kitüntetéssel ismerték el szolgálatát, 1977-ben pedig őrnagyként szerelt le.

Katonatársai előtt sokáig titkolta gyerekkori szerepét, mert nem akarta, hogy „Bambi őrnagynak” nevezzék. Egy 2015-ös interjúban később bevallotta, hogy megbánta a hallgatást – írta meg az Euronews.

 

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