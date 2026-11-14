Nem áll le DR BRS: hatalmas dobásra készül Zámbó Jimmy egyik legnagyobb slágerével

Sűrű hónapokat tudhat maga mögött DR BRS, vagyis Béres Attila, de úgy tűnik, a tempóból jövőre sem vesz vissza. A lemezlovas-producer nemrég Gudics Mátéval közösen porolta le az R-GO legendás slágerét, a Ballag a katonát, most pedig az Origónak adott interjújában azt is elárulta, mi a következő lépés a hatalmas sikerrel futó Jimmy másképp sorozatában.

DR BRS koncertjei mellett folyamatosan agyal az új projekteken (Fotó: Bors)

DR BRS Gudics Mátéról vallott

„Most ez egy fordított megkeresés volt, Mátéék kerestek meg engem első körben. A menedzsere, Benda Gergő mondta, hogy szeretnének velem dolgozni egy olyan feldolgozáson, ami jól áll Máténak. Már nyáron elkezdtünk erről beszélgetni, rengeteg dalon átrágtuk magunkat, mire eljutottunk idáig. Végül Heincz Gábor Bigával közösen raktuk össze a produkciót: adtunk neki egy Teddy Swims-es, neosoulos, funkos hangzást, Biga pedig megírta az új verzéket és énekdallamokat, szóval gyakorlatilag írtunk egy új dalt a meglévő refrén köré” – mesélte DR BRS. A végeredmény nemcsak a közönségnél talált be, hanem a szakmánál is, az eredeti szerzők azonnal áldásukat adták a dalra, sőt a Sláger FM élő adásába maga Szikora Róbert is betelefonált meglepetésvendégként:

Robi nagyon dicsérte az egészet, a rapet és a szöveget is. Kiemelte, hogy milyen nehéz úgy hozzányúlni egy klasszikushoz, hogy az működjön és friss legyen, mégse veszítse el a lelkét. Óriási elismerés volt tőle

– árulta el az énekes.

A Zámbó Jimmy sorozat nem áll meg

A producer azonban ennél is tovább ment, és megosztotta, mi várható a Zámbó Jimmy dalait újragondoló Jimmy másképp projektben. A sorozatban eddig három feldolgozás jelent meg: a Radics Gigivel közös Még nem veszíthetek, a Veréb Tomival jegyzett – már közel hárommilliós nézettségnél járó – Ugye nem bántad meg?, valamint a Herceggel készített Mit akarsz a boldogságtól feldolgozás. Januárban pedig újabb nagy dobás érkezik.

Folytatjuk a Jimmy-projektet: januárban jön az Egy jó asszony mindent megbocsát, méghozzá Nótár Maryvel, Király Viktorral és Curtisszel. Emellett februárban is lesz egy nagy meglepetés, amiben duettpartnerként szerepelek egy régi projekt újragondolásában, erről viszont egyelőre nem árulhatok el többet. Márciusban pedig újra Veréb Tomival közösen nyúlunk hozzá egy nyolcvanas évekbeli dalhoz

– tette hozzá DR BRS.