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Halottak napja

Exkluzív interjú! Szigligeti Ivett a gyerekekkel látogatja meg a mai napon Dudás Miki sírját: „Lelkileg nagyon nehéz lesz”

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A mai nap a megemlékezésről szól, mivel halottak napján gyertyát gyújtunk azokért a szeretteinkért, akik már nem lehetnek velünk. Szigligeti Ivett is így tesz, mivel az idei évben elvesztette párját és két közös gyermekük édesapját, Dudás Mikit.
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Halottak napjaSzigligeti IvettDudás Miki

Estére megszámlálhatatlan gyertya pislákol majd a temetőkben, mivel most mindenki feketébe öltözik és ellátogat szerettei síremlékeihez. Lapunk korábban több ismert emberről emlékezett meg, akiknek szívszorító látványt nyújt sírjuk, azonban ez a pillanat sokkal különlegesebb. Dudás Miki egy mindenki által szeretett ember volt, mivel sportteljesítménye és a különböző műsorokban lévő folyamatos vidámsága mindenki szívében megmaradt. Párja, Szigligeti Ivett az Origónak árulta el, hogy mennyire fájdalmas számára a mai nap, hiszen ez az első alkalom, amikor Dudás Miki sírjához kell kilátogatnia.

Dudás Miki síremléke, szép virágokkal és gyertyákkal díszítve.
Dudás Miki gyerekei is gyakran szokták látogatni édesapjuk emlékhelyét (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki emléke a mai napig sok embert mozgat meg

A héten kint járt az Origo a korábbi világbajnok kajakozó síremlékénél, ami ennyi idő után is meseszép virágokkal és gyertyákkal tündököl. Szigligeti Ivett pedig – mint ahogy azt az elmúlt hónapokban is tette – a mai nap folyamán is ellátogat majd a sírhoz, amiről őszintén mesélt az Origónak.

Úgy tervezem, hogy a gyerekekkel együtt megyünk majd ki a temetőbe. Általában így is szoktunk, csupán egyszer-kétszer fordulnak elő olyan pillanatok, amikor a lelkem azt igényli, hogy egyedül látogassam meg Mikit. Ő is kijárt az édesapjához és a nagypapájához a temetőbe, és ha együtt mentünk, akkor általában az esti órákban látogattunk ki, mivel mindig azt mondta, hogy ilyenkor a leggyönyörűbb a gyertyák miatt a temető. Pontosan ezért fogunk mi is este menni hozzá és valószínűleg a szüleim is csatlakoznak majd hozzánk, mivel lelkileg nagyon nehéz lesz számomra

— árulta el lapunknak Szigligeti Ivett.

Dudás Miki párja arra is kitért, hogy ő nem az az ember, aki megnyugszik, amikor kilátogat a temetőbe. Épp ellenkezőleg. Alapvetően nem szeretek kijárni. Akkor szoktam menni, amikor a szívem azt diktálja. Néha hetente többször vagy csak havonta, mert engem rendkívül felzaklat, hogy látom a nevét kiírva és egyszerűen még mindig nem tudom felfogni, hogy nincs többé — jelentette ki Ivett.

Szigligeti Ivett a mai napig nem képes felfogni Miki halálát.
Szigligeti Ivett és Dudás Miki gyakran jártak temetőbe, ezért is hoz majd fel sok emléket a mai este az anyuka számára (Fotó: Markovics Gábor)

Szigligeti Ivett: „Egyre rosszabbul vagyok”

Nyilván a külvilág lát belőlem egy picike darabot, mivel a munkám is a tartalomgyártás. Sokan ezeket félreértik, amikor éppen mosolygok egy videóban, az nekik már azt jelenti, hogy túl vagyok ezen a nehéz időszakon. Inkább egy érzelmi hullámvasúton ülök. Vannak olyan időszakok, amikor jobban kizökkent a munka és az, hogy édesanya vagyok. A két gyermekem minden percemet lekötik. Viszont a mai napig vannak olyan mélyrepüléses időszakok, amikor anyósommal együtt sírunk a telefonban. Próbálunk mindannyian egymás támaszai lenni, de rendkívül nehéz

— mondta lapunknak Dudás Miki párja.

Szigligeti Ivett elmondása szerint korábban nem szentelt a halottak napjának fontos szerepet, viszont a mostani teljesen más lesz. Ez lesz az első, amikor gyermekeinek édesapjára is gyújtani kell egy gyertyát.

@borsonline

Dudás Miki sírjához kilátogattunk a halottak napján! 2026 elején szörnyű hír érkezett: elhunyt Dudás Miki. A családja azóta is a poklok poklát éli, elképesztően hiányzik nekik a családfő. #bors #dudásmiki #sír #nyughely #gyász

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

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