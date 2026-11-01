Exkluzív interjú! Szigligeti Ivett a gyerekekkel látogatja meg a mai napon Dudás Miki sírját: „Lelkileg nagyon nehéz lesz”

Estére megszámlálhatatlan gyertya pislákol majd a temetőkben, mivel most mindenki feketébe öltözik és ellátogat szerettei síremlékeihez. Lapunk korábban több ismert emberről emlékezett meg, akiknek szívszorító látványt nyújt sírjuk, azonban ez a pillanat sokkal különlegesebb. Dudás Miki egy mindenki által szeretett ember volt, mivel sportteljesítménye és a különböző műsorokban lévő folyamatos vidámsága mindenki szívében megmaradt. Párja, Szigligeti Ivett az Origónak árulta el, hogy mennyire fájdalmas számára a mai nap, hiszen ez az első alkalom, amikor Dudás Miki sírjához kell kilátogatnia.

Dudás Miki gyerekei is gyakran szokták látogatni édesapjuk emlékhelyét (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki emléke a mai napig sok embert mozgat meg

A héten kint járt az Origo a korábbi világbajnok kajakozó síremlékénél, ami ennyi idő után is meseszép virágokkal és gyertyákkal tündököl. Szigligeti Ivett pedig – mint ahogy azt az elmúlt hónapokban is tette – a mai nap folyamán is ellátogat majd a sírhoz, amiről őszintén mesélt az Origónak.

Úgy tervezem, hogy a gyerekekkel együtt megyünk majd ki a temetőbe. Általában így is szoktunk, csupán egyszer-kétszer fordulnak elő olyan pillanatok, amikor a lelkem azt igényli, hogy egyedül látogassam meg Mikit. Ő is kijárt az édesapjához és a nagypapájához a temetőbe, és ha együtt mentünk, akkor általában az esti órákban látogattunk ki, mivel mindig azt mondta, hogy ilyenkor a leggyönyörűbb a gyertyák miatt a temető. Pontosan ezért fogunk mi is este menni hozzá és valószínűleg a szüleim is csatlakoznak majd hozzánk, mivel lelkileg nagyon nehéz lesz számomra

— árulta el lapunknak Szigligeti Ivett.

Dudás Miki párja arra is kitért, hogy ő nem az az ember, aki megnyugszik, amikor kilátogat a temetőbe. Épp ellenkezőleg. „Alapvetően nem szeretek kijárni. Akkor szoktam menni, amikor a szívem azt diktálja. Néha hetente többször vagy csak havonta, mert engem rendkívül felzaklat, hogy látom a nevét kiírva és egyszerűen még mindig nem tudom felfogni, hogy nincs többé” — jelentette ki Ivett.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki gyakran jártak temetőbe, ezért is hoz majd fel sok emléket a mai este az anyuka számára (Fotó: Markovics Gábor)

Szigligeti Ivett: „Egyre rosszabbul vagyok”

Nyilván a külvilág lát belőlem egy picike darabot, mivel a munkám is a tartalomgyártás. Sokan ezeket félreértik, amikor éppen mosolygok egy videóban, az nekik már azt jelenti, hogy túl vagyok ezen a nehéz időszakon. Inkább egy érzelmi hullámvasúton ülök. Vannak olyan időszakok, amikor jobban kizökkent a munka és az, hogy édesanya vagyok. A két gyermekem minden percemet lekötik. Viszont a mai napig vannak olyan mélyrepüléses időszakok, amikor anyósommal együtt sírunk a telefonban. Próbálunk mindannyian egymás támaszai lenni, de rendkívül nehéz

— mondta lapunknak Dudás Miki párja.