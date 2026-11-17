Dulin Metta idén már három doboz szaloncukrot betermelt

A Kőgazdag fiatalokból megismert híresség rettenetesen édesszájú, így nagy rajongója a szaloncukornak is, még ha a karácsonyt nem is igazán ünnepli sem ő, sem pedig a családja.

Nagyon, nagyon édesszájú vagyok! Nekem reggel, délben és este is jöhet az édesség.

„Egyébként készültem is erre a napra. Reggelire csak sósat ettem, hogy nehogy eltelítődjek az édes ízekkel, mire ide kell érnem, hogy megtaláljuk az influenszerek kedvenc szaloncukrát. Éppen egy matcha ízesítésű példányt kóstoltam az imént, de be kell valljam, nem vagyok nagy rajongója ennek az íznek, így a cukor sem ízlett különösebben. Még az elején járok a kóstolásnak, de eddig egy pekándiós-karamellás az, ami vezeti nálam a ranglistát. Persze rengeteg van még hátra, így korántsem biztos, hogy végül az marad ma kedvenc.”

Nálunk egyébként nincs igazán karácsony, így szaloncukor sem kerül a fára.

„Viszont, ha megjön az ünnepi hangulat, én zsákszámra kezdem hazahordani ezt az édességtípust. Idén eddig három doboznál tartok. És nem! A zselés szaloncukor nekem nem kell!” – magyarázta lapunknak Dulin Metta, aki egyúttal pontot is tett a zselés, kontra töltelékes szaloncukor vita végére.

Geszler Dorottya remélte, hogy talál a "versenyzők" között Rákóczi-túrós ízt (Fotó: Markovics Gábor)

Geszler Dorottya: „Legnagyobb meglepetésemre van is ilyen a versenyben résztvevő édességek között”

Geszler Dorottya ezzel szemben nem igazán édesszájú. Éppen ezért is találta izgalmasnak a feladatot, hogy segítsen megtalálni az influenszerek kedvenc szaloncukrát. „Nem vagyok kifejezetten édesszájú, de azért ha kibontok egy tábla csokoládét, az el tud fogyni.”

A szaloncukor vásárlással is inkább a visszafogottabb vonalat képviselem, ahogy a többi karácsonyi desszert és étel tekintetében is.

„Mert olyan jó, hogy az ünnep nem arról szól, hogy halálra esszük magunkat, majd teli gyomorral tespedünk a kanapén. Azt mondanám, hogy én mértéktartó vagyok. Egyébként szeretem a jóféle édességet, így a szaloncukrot is. Olyannyira, hogy én pont az a típus vagyok, aki a fáról is leeszi, majd úgy alakítom a papírját, hogy az ne tűnjön fel, hogy üres. Gyerekkoromban a zselés szaloncukrokra esküdtem, de ma már sokkal jobban érdekelnek a különleges, töltelékes darabok. Ezért is vállaltam örömmel, hogy részt veszek az ország szaloncukrának megtalálásában azzal, hogy végigkóstolom ezt a szerény negyvenkét ízt. Mielőtt megérkeztem, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy Rákóczi-túrós ízű cukorkát kóstolni, és legnagyobb meglepetésemre van is ilyen a versenyben résztvevő édességek között” – fogalmazta meg véleményét a műsorvezető.