Egészségi okok miatt visszavonul a Duran Duran legendás zenésze

Távozik a Duran Duranból Roger Taylor: a 66 éves dobos az egyre súlyosbodó fülzúgása miatt, orvosi tanácsra hozta meg a nehéz döntést – írja a Page Six.

A Duran Duran 2026. június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel.

Fotó: Tumbász Hédi / MW

Roger Taylor csütörtökön közölte, hogy befejezi a közös munkát a brit együttessel. Mint írta, a fülzúgása (tinnitus) az utóbbi időben folyamatosan romlott, ezért elérkezettnek látta az időt, hogy a testére és az orvosaira bízza a döntést.

Életem egyik legnehezebb lépésére szántam el magam. A Duran Duranban eltöltött évek pályafutásom legszebb időszakai közé tartoznak

– fogalmazott a zenész, aki ugyanakkor úgy érzi, méltó pillanatban zárhatja le ezt a fejezetet.

Roger Taylor, a Duran Duran dobosa

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / AFP

Budapesten még ő ült a dobok mögött

A Duran Duran 2026. június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel, ahol Roger Taylor még a dobok mögött ült. A magyar közönség így néhány hónappal a bejelentés előtt láthatta utoljára a legendás zenészt a csapattal.

Roger Taylor 1979-ben csatlakozott a bandához. 1986-ban kilépett, majd 2001-ben visszatért, és azóta ismét a formáció meghatározó tagja volt.

Simon Le Bon, Nick Rhodes és John Taylor közös közleményben búcsúztak tőle. Méltatták játékát, amely már a kezdetektől fontos szerepet játszott a Duran Duran jellegzetes hangzásának kialakításában, és hangsúlyozták, hogy támogatják a döntését.

A zenész szerint a közelmúlt sikerei – a brit és európai turné, a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás, valamint a Nile Rodgersszel közös stúdiómunka – tökéletes lezárását jelentik a Duran Duranban töltött éveinek.