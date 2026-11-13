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Egészségi okok miatt visszavonul a Duran Duran legendás zenésze

1 órája
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Szomorú hírt közölt a Duran Duran, távozik a zenekarból Roger Taylor. A legendás dobos fülzúgása az utóbbi időben egyre súlyosabbá vált, ezért az orvosaira hallgatva úgy döntött, befejezi a közös munkát.
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Távozik a Duran Duranból Roger Taylor: a 66 éves dobos az egyre súlyosbodó fülzúgása miatt, orvosi tanácsra hozta meg a nehéz döntést – írja a Page Six.

Duran Duran
A Duran Duran 2026. június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel.
Fotó: Tumbász Hédi / MW

Roger Taylor csütörtökön közölte, hogy befejezi a közös munkát a brit együttessel. Mint írta, a fülzúgása (tinnitus) az utóbbi időben folyamatosan romlott,  ezért elérkezettnek látta az időt, hogy a testére és az orvosaira bízza a döntést.

Életem egyik legnehezebb lépésére szántam el magam. A Duran Duranban eltöltött évek pályafutásom legszebb időszakai közé tartoznak

 – fogalmazott a zenész, aki ugyanakkor úgy érzi, méltó pillanatban zárhatja le ezt a fejezetet.

Roger Taylor of Duran Duran arrives at the airport for the I-Days concert at the Ippodromo Snai San Siro in Milan, Italy, on June 19, 2025. (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto) (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP)
Roger Taylor, a Duran Duran dobosa
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / AFP

Budapesten még ő ült a dobok mögött

A Duran Duran 2026. június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel, ahol Roger Taylor még a dobok mögött ült. A magyar közönség így néhány hónappal a bejelentés előtt láthatta utoljára a legendás zenészt a csapattal.

Roger Taylor 1979-ben csatlakozott a bandához. 1986-ban kilépett, majd 2001-ben visszatért, és azóta ismét a formáció meghatározó tagja volt.

Simon Le Bon, Nick Rhodes és John Taylor közös közleményben búcsúztak tőle. Méltatták játékát, amely már a kezdetektől fontos szerepet játszott a Duran Duran jellegzetes hangzásának kialakításában, és hangsúlyozták, hogy támogatják a döntését.

A zenész szerint a közelmúlt sikerei – a brit és európai turné, a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás, valamint a Nile Rodgersszel közös stúdiómunka – tökéletes lezárását jelentik a Duran Duranban töltött éveinek.

 

 

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