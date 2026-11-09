Szomorú hírt jelentettek be: elhunyt a nagy hatással bíró rockegyüttes gitárosa

A zenekar közösségi oldalán jelentették be, hogy elhunyt Richard Lloyd, a Television nevű banda gitárosa. A zenész 75 éves volt, a halálát epevezeték rák okozta.
Elhunyt a Television gitárosa
A zenész Pennsylvaniában született, majd a későbbiekben közreműködött a New York-i punkzenekar összes stúdióalbumánál, a Marquee Moonnál (1977), az Adventure-nél (1978) és az 1992-ben megjelent, Television címmel kiadott harmadik nagylemezüknél.
Nagy szomorúsággal tölt el minket, hogy Richard Lloyd ma 75 éves korában elhunyt. Mélységes részvétünk a feleségének, Sheilának, a családjának és a barátainak
- írták a banda X (korábban Twitter) oldalán.
A Television című albumon hallható Lloyd gitárjátéka meghatározta a későbbi posztpunk és indie mozgalmakat, illetve inspirálta az olyan zenekarokat, mint a Pixies, a Sonic Youth és a Gang Of Four. A banda legismertebb dala az a 10 perces, epikus Marquee Moon, amely az azonos című albumon szerepel, és ami 30. helyet érte el a brit kislemezlistán. A dalt az ismétlődő gitárriffje tette igazán ismertté.
A Television továbbá az egyike volt azoknak a punkzenekaroknak, amely a legendás New York-i CBGB klubban játszott, és ami a későbbiekben olyan bandák és zenészek karrierjét indította el, mint a Blondie, Patti Smith és a The Ramones, habár a helyszínt egykor a country és bluegrass zene határozta meg.
A banda az első albumuk megjelenésekor Lloydból, Tom Verlaine énekes-gitárosból, Fred Smith basszusgitárosból és Billy Ficca dobosból állt. Verlaine 2023-ban, 73 éves korában hunyt el, miután prosztatarákot diagnosztizáltak nála: a zenekar ezután bejelentette a feloszlását.
Lloyd szólóban kilenc stúdióalbumot adott ki, köztük az 1979-es Alchemyt. A zenészt felesége, Sheila O'Keefe - akivel 2010-ben házasodtak össze -, és a fiuk, Dylan gyászolja - írja a Daily Star.
Elhunyt Rothermel Ádám olimpiai ezüstérmes labdarúgó. Az egykori kapus 13 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, tagja volt az 1972-es olimpián ezüstérmes csapatnak, 1974 és 1981 között pedig az Újpest FC csapat kapuját védte.