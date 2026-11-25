Elkezdődött a Golden Globe-jelöltekről folyó szavazás, Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása több filmes kategóriában is a jelöltek közé kerülhet a Variety.com által szerdán publikált lista szerint. A 84. Golden Globe-díjra nevezett filmek hivatalos listája - amelyet a hollywoodi filmes szaklapnak sikerült megszereznie - hét kategóriában sorolja fel a produkciókat, a stúdiók által jelölt színészeket, rendezőket, forgatókönyvírókat és zeneszerzőket.

Golden Globe-díjra jelölhetik Enyedi Ildikó filmjét / Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Golden Globe-díjra jelölhetik Enyedi Ildikó filmjét

A legjobb drámai film kategóriában 88 alkotás szerepel, köztük a Csendes barát is. Enyedi Ildikó filmjét emellett a legjobb nem angol nyelvű film díjára is jelölhetik a Golden Globe-díjról szavazó testület tagjai.

A legjobb vígjáték vagy musical mezőnyben 43 produkció közül választják ki a jelölteket, az animációs mezőnyben pedig 24 egészestés film közül. A 2024-ben bevezetett, kasszasikereket díjazó kategóriában 20 nevezett alkotásból kerülhetnek ki a jelöltek.

A rendezők mezőnyében szintén olvasható Enyedi Ildikó neve a 131 díjra nevezett alkotó között, akiknek csak 18 százaléka nő.

Több színész három vagy négy filmjével is versenyben van a jelölésért a színészi kategóriákban. Zendaya a legjobb színésznő mezőnyben szerepel a Dűne: Harmadik rész és a Kész dráma című filmjeivel, a Pókember: Vadonatúj nap és az Odüsszeia című filmekben nyújtott alakításáért pedig a legjobb női mellékszereplő-kategóriában lehet jelölt.

Robert Pattinson ugyancsak négy kategóriában juthat a jelöltek közé: a Primetime és a Kész dráma című filmjeivel a legjobb színész mezőnyben, az Odüsszeia és a Dűne: Harmadik rész című produkciókkal pedig a legjobb férfi mellékszereplők között esélyes.

Sandra Hüller, Anne Hathaway, Penélope Cruz és Olivia Wilde három-három alakítással szerepel a listán, Wilde pedig ráadásul a Meghívás című filmjével nemcsak a legjobb színésznőként, hanem a rendezői kategóriában is jelölt lehet.

A Golden Globe-jelölésről folyó szavazás december 4-én zárul. A díj jelöltjeit december 7-én jelentik be Los Angelesben. A 84. Golden Globe-gálát január 10-én rendezik meg a Beverly Hilton szállodában, a műsor házigazdája Nikki Glaser lesz.

A filmes és televíziós, valamint podcast kategóriákban évente kiosztott Golden Globe-díjakról a szervezet tájékoztatása szerint idén már mintegy 500 fős nemzetközi újságírói testület szavaz. Az utóbbi évek óta folyamatosan bővülő szervezet újabb tagjait a Golden Globe-bizottság választja ki a világ minden táján élő, a szakmai követelményeknek megfelelő újságírók közül - írja az MTI.