Kisebb adok-kapok kerekedett az itthoni zenei életben a Carson Coma Bohócautó című száma miatt. A zenekar többek között Vininek és más, a trágár, szexista rapszámokkal sikeres előadóknak címezve fogalmazott meg kritikát, noha a dal körül zajló felhajtás inkább a közösségi médiában és az utóéletében volt hangos, mintsem a nézettségben. A dal okozta viharba Erdélyi Mónika is beszállt egy Instagram-videóval, amelyben világossá tette, hogy szerinte a Bohócautó nem egy egyszerű beszólógatós dal.

Erdélyi Mónika felelősségre vonta a zenészeket (Fotó: Origo)

Erdélyi Mónika videója komoly kérdéseket vet fel

A Mónika Show egykori műsorvezetője úgy fogalmazott, a dal egy olyan jelenségre reagál, amely már társadalmi szinten is felháborodást váltott ki. Rámutatott: bár a provokáció, a túlzás és a szexualitás régóta része a rapnek, más kérdés, hol húzódik az a határ, ami még elfogadható szórakoztatás. Mónika szerint kifejezetten aggasztó, amikor a nők rendszeresen csak szexuális tárgyként vagy megalázható szereplőként jelennek meg, és mindezt ráadásul menő, sikeres életformaként állítják be. Külön kitért arra a sorra is, amely szerinte telibe talál, amikor azt kérdezi, mi a siker abban, ha egy hatéves kislány tátog a mocskos szövegekre. Mónika kiemelte: míg régen egy-egy nőgyűlölő megjegyzés megmaradt egy szűkebb közegben, ma a TikTokon, a YouTube-on és a Facebookon keresztül az egészen fiatal generációk is találkoznak vele, utánzásra kerül, az algoritmusok pedig jutalmazzák a durvaságot, a megalázást és az agressziót.

Erdélyi Mónika lánya is Viniéket hallgatja?

Szerinte a tizenéves fiúk a látványos klipek, az autók, a pénz és a milliós megtekintések láttán sokszor nem nőgyűlöletet látnak, hanem sikert, és azt gondolják, a nő egyetlen értéke a külseje vagy a szexuális elérhetősége, a férfi pedig attól férfi, hogy uralkodik. A műsorvezető úgy véli, a legnagyobb baj az, amikor a nőgyűlölet már nem pusztán provokáció, hanem eladható termék, amely tévútra viszi a fiatalokat.

A videó alatt gyorsan elindult a kommentháború, és a nézők véleménye élesen megoszlott. Sokan egyértelműen Mónika mellé álltak, és azt írták: „Minden szó úgy igaz, ahogy elmondtad, megosztottad mindenkinek! Egyetlen nő, senki sem érdemli meg a gyűlölködést!” Más oldalról viszont akadtak, akik generációs különbségekre hivatkozva legyintettek a felvetésére – az egyik hozzászóló például így fogalmazott: „Te öreg vagy már, a fiatalok ezt akarják.” És sokak szerint éppen Mónika lánya, Molli is szívesen hallgatja ezeket a zenéket, ezért érzik álszentnek a műsorvezetőt.