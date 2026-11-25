Hatályos végrehajtási eljárást jegyeztek be a nyilvános cégadatbázisban Erdélyi Mónika több mint két évtizede működő vállalkozása, a MONDÉN STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen. A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelési Osztálya októberben rendelte el a hatósági lépést. Mivel az eljárás hátterét adótitok védi, sem a tartozás pontos összege, sem annak oka nem nyilvános – egy ilyen intézkedés hátterében azonban akár egy kisebb összegű, adminisztratív csúszásból eredő tartozás vagy késedelmes befizetés is állhat.

Erdélyi Mónika NAV tartozásával van tele az internet (Fotó: Origo)

Erdélyi Mónika cége veszteségesen zárt idén

A 2005. augusztus 24-én alapított, jelenleg egy főt foglalkoztató társaság kizárólagos tulajdonosa maga az egykori televíziós műsorvezető. A vállalkozás fő profilja az előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, de portfóliójába tartozik a televízió- és rádióműsor-szolgáltatás, a média- és reklámügynöki tevékenység, valamint egyéb feldolgozóipari szolgáltatások is. A cég pénzügyi beszámolói jelentős visszaesést mutatnak az előző üzleti évben: míg 2024-ben 35 millió forintos nettó árbevétel mellett 16 millió forintos adózott nyereséget könyvelhetett el a társaság, addig 2025-re a forgalom a felére, 16 millió forintra esett vissza, az évet pedig egymillió forintos veszteséggel zárta a vállalkozás.

Édesanyja kezeli a pénzügyeit

A mínuszos eredmény ellenére a cég likviditása stabilnak tűnik: a 2025-ös mérlegadatok szerint a MONDÉN STÚDIÓ Kft. 41,8 millió forintos saját tőkével és 46 millió forintnyi pénzeszközzel rendelkezik, így a hatósági eljárás vélhetően nem veszélyezteti a társaság működését. A műsorvezető korábban a Palikék Világa by Manna című műsorban úgy fogalmazott, hogy televíziós karrierje mellett mindig is több lábon állt, pénzügyeit pedig privát bankár édesanyja segítségével tudatosan kezeli, így anyagi nehézségektől nem kell tartania. Erdélyi Mónika egyelőre nem reagált az ügyre egy sajtóorgánumnak sem.