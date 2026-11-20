Fábry Sándor november 20-án ünnepli a születésnapját: a népszerű humorista és műsorvezető ma tölti be 73. életévét. Több évtizedes pályafutása során a magyar televíziózás egyik legismertebb showmanjévé vált, jellegzetes humorával, szókimondó stílusával és emlékezetes műsoraival generációk számára lett ismerős. A képernyőn mindig magabiztosan mozgott, a magánéletét azonban jóval inkább óvta a nyilvánosságtól.

Fábry Sándor 73 éves lett! (Fotó: MW archív)

Fábry Sándor fiatalon máshogyan tervezte az életét

Fábry eredetileg nem a televíziózásban képzelte el a jövőjét: magyar–német szakon tanult, emellett a Mafilm Filmíró Iskoláját is elvégezte. 1978 és 1992 között dramaturgként dolgozott, többek között filmek forgatókönyveinek elkészítésében vett részt. A humor iránti tehetsége már a kilencvenes évek elején megmutatkozott, a Rádiókabaréban konferansziéként és szerzőként is dolgozott. A Hócipőben 1989-ben indította el a később legendássá vált Dizájn Center rovatát, amelynek tárgyait később a televízióban is bemutatta.

Az igazi országos ismertséget az 1998-ban elindult Esti Showder hozta meg számára. A műsor először a Magyar Televízióban futott, majd az RTL-re került, ahol 2011-ig szórakoztatta a nézőket. A produkcióban ismert vendégekkel beszélgetett, humoros történetekkel és improvizációkkal színesítette az adásokat. 2007-ben a Csillag születik első évadában zsűritagként is feltűnt, két évvel később pedig új feladatot kapott: ő lett a Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője. 2012-ben visszatért a közmédiához, ahol Fábry címmel indított saját műsort, amely később a Dunán folytatódott.

Fábry Sándor ritkán beszél a magánéletéről (Fotó: MW archív)

Fábry Sándor fia már gimnazista

Bár a képernyőn rengeteget mesélt és kérdezett másoktól, saját családi életét sokáig távol tartotta a nyilvánosságtól. 2025 elején azonban a Pertu podcast vendégeként kivételt tett, és gyermekeiről is beszélt. Fia, Marcell már gimnazista, lánya, Borbála pedig szintén kamaszodik. A humorista azt is elmondta, hogy szeretné, ha a testvérek között szorosabb kapcsolat alakulna ki. Gyermekeiről szeretettel beszélt, sőt azt is elárulta, hogy fiát a vízilabdázás érdekli a legjobban, lányával kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy mennyire jó humora van.