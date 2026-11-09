Feke Pál terápiára járt: kendőzetlen őszinteséggel vallott önmagáról

Feke Pál ritkán enged betekintést a legbensőbb gondolataiba, most azonban egészen őszintén beszélt önismereti útjáról. A színész Krizsó Szilvia YouTube-podcastjének vendégeként elárulta, hogy korábban terápiára is járt, mert szerette volna jobban megérteni önmagát, szembenézni a személyiségével, és elfogadni azt, amilyen valójában. A beszélgetés során arra is kitért, hogy bizonyos dolgokban egészen másképp működik, mint ahogyan azt az emberek gondolnák róla.

Feke Pál néha Shreknek érzi magát (Fotó: Mediaworks)

Feke Pál szerepei között van egy karakter, akire szerinte hasonlít

A színészekről sokan azt feltételezik, hogy a munkájukból adódóan folyamatosan társaságra vágynak, hiszen nap mint nap emberekkel találkoznak, és a kapcsolódásokból merítenek energiát. Feke Pál azonban nem feltétlenül ilyen: kifejezetten szeret egyedül lenni, időnként pedig arra van szüksége, hogy elzárkózzon a külvilágtól. Saját magát egy mesebeli figurához, Shrekhez hasonlította, aki falakat húz maga köré, és legszívesebben a saját kis világában marad.

Feke Pál önismereti terápián is részt vett (Fotó: Origo)

Feke Pál fiatalon még nem értette úgy önmagát, mint most

A színész azt is felismerte, hogy személyiségének két szélsőséges oldala van: képes nagyon magasan szárnyalni, de ugyanilyen mélyre is kerülhet. Ennek megértése fontos része volt az önismereti munkájának, amely során szakember segítségével próbált közelebb kerülni saját magához. Nem titkolta azt sem, hogy ez a kettősség számára is komoly felismeréseket tartogatott.

Senki nem gondolná rólam azt, hogy én otthon mennyire szeretem bezárni az ajtókat, és nem akarok senkit látni. Ilyen elzárkózó típus vagyok, picit olyan, mint Shrek, aki maga köré felhúzza a falakat, és ő az ogre, és bezárva van. Picit talán ilyen vagyok, hogy nagy amplitúdóval létezem. Ikrek jegyben születtem, itt mindenki azonnal megijed, amikor ezt kimondom, de tényleg az vagyok. Tehát ezt például az önismereti úton, a terápián, amikor önmagammal elkezdtem foglalkozni, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy valahogy szembenézzek önmagammal és ezzel a kettősséggel. Nagyon fent tudok lenni, és nagyon lent

– mondta a műsorban Feke Pál.