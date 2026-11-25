Flipper Öcsi az 1980-as éve egyik legnagyobb sztárja volt. Először 1982-ben kapott nagy hírnevet, amikor ő váltotta a Hungária együttesben Szikora Róbertet. Azonban ez a szerelem csak egy évig tartott és a legendás együttes feloszlása után a Dolly Rollban folytatta énekes pályáját. Itt pedig olyan számokban énekelt, amiket még a mai fiatalok is kívülről ismernek. A nagy hírnévet azonban nem sikerült jól feldolgozni, mivel ő is, mint akkoriban sokan mások, az alkohol rabságába esett.

Flipper Öcsi nagyon fiatalon került reflektorfénybe (Fotó: MW archív)

Flipper Öcsi felesége a mai napig összetör, amikor valaki nem tudja, ki volt az ő férje

Nagyon fontos, meghatározó része volt az életemnek, aki sok mindenben irányt mutatott. Nagyon szerettem, de mivel ő sztár volt, egy fél ország rajongott érte. Aztán elment, és azóta annyi mindent változott, jöttek az új sztárok… Ezért bármi, ami Öcsi munkásságáról megjelenik, ha játsszák a zenéjét a rádiók, ha életben tartják a nevét, az mind ajándék. Megérdemli, hogy életben tartsák. Ha egy mostani huszonéves azt mondja, nem tudja, ki Flipper Öcsi, nekem összetörik a szívem

– mondta idén nyáron a Blikknek Szilágyi Marianna.

A feleség akkor azt is megjegyezte, hogy a mai napig jóban van Flipper Öcsi családjával és az énekes halála után sem romlott meg a kapcsolatuk.

Flipper Öcsi végül az alkoholizmus miatt került kórházba, ahonnan már nem ment haza (Fotó: MW archív)

Ez okozta Flipper Öcsi halálát

Jeszenszky Béla Tibor, ismertebb nevén Flipper Öcsi 2008 novemberében vesztette életét, viszont az orvosok akkor már hetek óta küzdöttek az életéért. Akkoriban zenésztársa elárulta, hogy négy komoly betegséggel küzdött az énekes, amik önmagukban is életveszélyesek. Az orvosok végül megállapították, hogy belső vérzés okozta a híres énekes halálát.

A tragikus nap előtt gépi lélegeztetésre is szüksége volt Flipper Öcsinek, viszont halála előtti napokban javulni kezdett az állapota. Azonban végül legyőzte őt a sok betegség és a székesfehérvári kórházban érte őt utol a halál.

Testvére és felesége a mai napig nehezen tudják elfogadni, hogy már 18 éve nincs köztünk a legendás zenész.

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