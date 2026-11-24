Aligha van olyan zenekedvelő ember a világon, aki ne ismerné Freddie Mercury nevét, és ne ismerne kívülről legalább egy Queen dalt. A Farrokh Bulsara néven született párszi indiai származású brit énekes-dalszerző nemcsak életében, de a mai napig az egyik legmeghatározóbb előadó, aki valaha is alkotott az univerzumban. De hiába ismeri mindenki a munkásságát, maga Freddie, mint ember tele volt titkokkal, hiába terjednek róla történetek évtizedek óta, ezek egy része csak legenda. A Queen filmet, a Bohém rapszódiát pedig senki ne kezelje úgy, hogy minden titkok feltárója, hiszen az annyira dokumentarista, mint a Jurassic Park. Velociraptor és Freddie Mercury is léteztek, csak a mozis életükben több a fikció, mint a valóság. De most azért megpróbálunk mi 5 érdekes, kevésbe ismer tényt mutatni a 35 éve elhunyt Freddie Mercury-ról.

Freddie Mercury dalai és színpadi jelenléte mai napig ihletforrás a zenészeknek (Fotó: Werner Baum / AFP)

Freddie Mercury élete tele volt szorongással

1. Négy plusz foga volt, de félt megcsináltatni őket

Freddie-nek négy extra metszőfoga volt, amelyek előretolták a többi fogát. Emiatt jellegzetes harapása alakult ki. Bár zavarta a külseje, nem akart fogászati beavatkozást, mert attól tartott, hogy megváltozik a hangja.

2. A színpadon extrovertált volt, a magánéletben viszont visszahúzódó

A hatalmas színpadi személyiség mögött egy meglehetősen félénk, érzékeny ember rejtőzött. Nem szeretett idegenekkel találkozni, és a magánéletét igyekezett hermetikusan elzárni a nyilvánosság elől. Amiket elárult magáról az interjúiban, azok többnyire ironikus, eltúlzott mondatok voltak a színpadi perszónájáról.

3. Imádta a macskáit, és még turné közben is felhívta őket

Freddie igazi macskarajongó volt. Több cicája is volt, köztük Delilah, akiről még Queen dalt is írt. Amikor turnézott, telefonon keresztül is kapcsolatba lépett velük, hogy hallják a hangját.

4. Egy álnéven is kiadott lemezt

Larry Lurex néven jelentette meg az 1973-as I Can Hear Music című kislemezt, miközben a Queen első albumán dolgozott. A névválasztás egyfajta ironikus utalás volt a korszak egyik glamrock-előadójára, Gary Glitterre.