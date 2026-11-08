Nyolcvanadik születésnapját ünnepli Frenreisz Károly: elhoztuk a Kossuth-díjas rockzenész legemlékezetesebb pillanatait

Frenreisz Károly 1946. november 8-án született Budapesten egy nagy múltú, jómódú polgári családba. Anyai ágon a magyar gasztronómia és vendéglátás legmeghatározóbb dinasztiájából származik: Gundel Károly unokája, dédapja pedig Gundel János volt. Édesanyja, Gundel Katalin révén olyan családi környezetben nőtt fel, amely szorosan összefonódott a magyar kultúrtörténettel.

Nyolcvanadik születésnapját ünnepli Frenreisz Károly. Fotó: Mediaworks

A család különlegessége, hogy három fiútestvér is a magyar kulturális élet meghatározó alakjává vált, noha különböző vezetékneveket viseltek. Édesanyja első házasságából született a színészkirályként tisztelt Latinovits Zoltán, míg a második, Frenreisz István orvossal kötött házasságából Bujtor István színművész-rendező és maga Frenreisz Károly.

A zongorától a rock and rollig

A zenei pályájának indulásában az édesanyának kulcsszerepe volt, aki ragaszkodott a klasszikus zenei neveléshez. Frenreisz hatéves korától kezdve tanult zongorázni, anyja pedig minden órára elkísérte, jegyzetelt, majd otthon együtt gyakorolt vele. A fiatal zenész abszolút hallással rendelkezett, amelynek köszönhetően bármely hallott zenei hangot képes volt azonnal azonosítani, megnevezni vagy akár referenciahang nélkül is tisztán megszólaltatni.

Kamaszkorában a jazz hatására szaxofonozni szeretett volna, de a konzervatóriumban köztes megoldásként először klarinéton tanult meg játszani, majd ezt követte a szaxofon és végül a basszusgitár. Az 1950-es és 60-as évek fordulóján a rádió révén Magyarországra is eljutó korai rock and roll, a Beatles és a gitárzenekarok hangzása teljesen magával ragadta, így érdeklődése egyre inkább a könnyűzene felé fordult.

Három zenekar neve is kötődik Frenreisz Károlyhoz

Mindössze 19 évesen, 1965-ben vették be a "Zorán-zenekarba", azaz a Metro-ba. Az együttes bemutatkozó lemezén három szám zeneszerzője, köztük a híres Citromízű banáné. Először 1967-ig játszott az együttesben, majd külföldön vendéglátózott. 1968-a visszatérése után 2 évvel kulcsszerepet játszott a mérföldkőnek számító Egy este a Metro Klubban... című album elkészítésében, amelyet Magyarország első élő könnyűzenei nagylemezeként tartják számon.