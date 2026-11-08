Nyolcvanadik születésnapját ünnepli Frenreisz Károly: elhoztuk a Kossuth-díjas rockzenész legemlékezetesebb pillanatait

Frenreisz Károly 1946. november 8-án született Budapesten egy nagy múltú, jómódú polgári családba. Anyai ágon a magyar gasztronómia és vendéglátás legmeghatározóbb dinasztiájából származik: Gundel Károly unokája, dédapja pedig Gundel János volt. Édesanyja, Gundel Katalin révén olyan családi környezetben nőtt fel, amely szorosan összefonódott a magyar kultúrtörténettel.
A család különlegessége, hogy három fiútestvér is a magyar kulturális élet meghatározó alakjává vált, noha különböző vezetékneveket viseltek. Édesanyja első házasságából született a színészkirályként tisztelt Latinovits Zoltán, míg a második, Frenreisz István orvossal kötött házasságából Bujtor István színművész-rendező és maga Frenreisz Károly.
A zongorától a rock and rollig
A zenei pályájának indulásában az édesanyának kulcsszerepe volt, aki ragaszkodott a klasszikus zenei neveléshez. Frenreisz hatéves korától kezdve tanult zongorázni, anyja pedig minden órára elkísérte, jegyzetelt, majd otthon együtt gyakorolt vele. A fiatal zenész abszolút hallással rendelkezett, amelynek köszönhetően bármely hallott zenei hangot képes volt azonnal azonosítani, megnevezni vagy akár referenciahang nélkül is tisztán megszólaltatni.
Kamaszkorában a jazz hatására szaxofonozni szeretett volna, de a konzervatóriumban köztes megoldásként először klarinéton tanult meg játszani, majd ezt követte a szaxofon és végül a basszusgitár. Az 1950-es és 60-as évek fordulóján a rádió révén Magyarországra is eljutó korai rock and roll, a Beatles és a gitárzenekarok hangzása teljesen magával ragadta, így érdeklődése egyre inkább a könnyűzene felé fordult.
Három zenekar neve is kötődik Frenreisz Károlyhoz
Mindössze 19 évesen, 1965-ben vették be a "Zorán-zenekarba", azaz a Metro-ba. Az együttes bemutatkozó lemezén három szám zeneszerzője, köztük a híres Citromízű banáné. Először 1967-ig játszott az együttesben, majd külföldön vendéglátózott. 1968-a visszatérése után 2 évvel kulcsszerepet játszott a mérföldkőnek számító Egy este a Metro Klubban... című album elkészítésében, amelyet Magyarország első élő könnyűzenei nagylemezeként tartják számon.
1971-re Frenreisz Károly számára szűkösnek bizonyult a Metro zenei világa. Új zenei kihívásokat keresve csatlakozott Presser Gáborhoz, Laux Józsefhez és Barta Tamáshoz, akikkel közösen megalapították a Locomotiv GT-t, a magyar rocktörténet egyik első és legjelentősebb szupergroupját
A zenész 1973 januárjáig játszott a zenekarban: bár ez az időszak alig két évig tartott, az LGT és a magyar rocktörténet egyik legintenzívebb, legkreatívabb időszaka volt. Frenreisz olyan korszakos és sikeres LGT-dalok zeneszerzője és énekese volt, mint a Boldog vagyok, az Érints meg vagy A kötéltáncos.
1972 májusában az LGT fellépett a legendás angliai Lincoln Fesztiválon, ahol több tízezer ember előtt játszottak olyan világsztárok társaságában, mint a Genesis vagy a Beach Boys.
1973 elejére világossá vált, hogy Presser Gábor és Frenreisz Károly erős egyéniségeik és eltérő zenei elképzeléseik egyre nehezebben fértek össze. Bár a szakítás feszült volt, a barátság megmaradt, Frenreisz pedig azonnal megalapította saját rockzenekarát, a Skorpiót.
Az együttes nevét nem örökölték, hanem egy egyszerű asztrológiai véletlen szülte: Frenreisz Károly, Szűcs Antal Gábor és Papp Gyula is a Skorpió jegyében születtek - hozzájuk csatlakozott még a dobos, Fekete Gábor. Mivel egy úgynevezett szupergroup volt, a közönség már jól ismerte a tagokat más, rendkívül népszerű együttesekből, köztük a Metróból, az LGT-ből, a Hungáriából és a Miniből.
A Skorpió egyik leghíresebb koncertje 1973 őszén a Magyarország-NDK válogatott labdarúgómeccs szünetében volt, ahol teljesen új zenekarként álltak a közönség elé. Olyan slágerekről voltak híresek, mint az Azt beszéli már az egész város, az Így szólt hozzám a dédapám, A rohanás és a Kelj fel, jóember!
A Skorpió két album és számtalan koncert után 1983-ban feloszlott. Végül Frenreisz Károly 1985-ben Szűcs Antal Gábor, Papp Tamás és Pálvölgyi Géza billentyűs társaságában újraalapította, majd két albumot készítettek ebben a felállásban. Bár manapság már nem adnak ki új dalokat, 2023-ban a Városligetben egy koncerttel ünnepelték meg 50. évfordulójukat.
Kossuth-díjjal ismerték el a zenész munkáját
Frenreisz Károly 2017. március 15-én vehette át a Kossuth-díjat az Országházban. A kitüntetést a Metro, LGT és Skorpió alapítójaként, valamint népszerű slágerek és filmzenék sorát szerző életműve elismeréseként kapta meg.
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A szájhagyomány szerint Frenreisz Károly valójában november 7-én született, azonban szülei nem kívánták a nagy októberi szocialista forradalom napjára anyakönyveztetni - írja a Kultúra.hu.