„2000-ig ebbe mindenki belehalt” – Fresh Andi daganatos betegségéről vallott

A 44 éves énekesnő mindössze 17 éves volt, amikor csatlakozott a Fresh együtteshez. Onnantól pedig hamar beindult a karrierje, pedig még középiskolába járt, amikor már reggeli műsorokban szerepeltek. A fotózások, a koncertek mellett folyamatos figyelem szegeződött rájuk. Ezekkel együtt érkezett meg Fresh Andi a felnőttkorba, ami miatt – saját elmondása szerint – fejébe is szállt a siker. Azonban öt évvel ezelőtt, 2021-ben megtörte a valóság: az orvosok megállapították, hogy rosszindulatú melldaganata van. Hogyan jöttek erre rá és mekkora esélye volt a túlélésre Andinak? Hajdú Péternek árulta el a részleteket.

Fresh Andi betegsége után már öt éve tünetmentes (Fotó: Szabolcs László)

Fresh Andi véletlenül fedezte fel, hogy valami nincs rendben a testével

Néztem a tévét, babráltam a nyakláncomat és éreztem valamit, ami nem illett oda. A dekoltázsom felett volt, ami azért is volt szerencse, mert így észre tudtam venni. Szemmel nem lehetett látni, de érezni egyértelműen lehetett. Először azt gondoltam, valami ártatlan dolog, de a legrosszabb rémálmomban nem hittem volna, hogy ekkora a baj

— jelentette ki az énekesnő.

Andi azt is elmesélte, a barátnője segítsége által csupán két nap alatt bekerült az Országos Onkológiai Intézetbe. Megtörténtek a kivizsgálások, ami után pár nappal már az eredményeket is tudta az énekesnő. „Éppen egyedül voltam otthon, amikor felhívott a Doktor Úr. Közölte velem, hogy nagyon nincsen jó híre, mert ez egy melldaganat. Ez pedig egy olyan melldaganat, amibe 2000 előtt mindenki belehalt. Ez egy olyan fajta mellrák volt, ami nem tartalmazott hormonreceptorokat. Ez azért a legveszélyesebb, mert nagyon gyorsan nő és ad áttétet más szervre” — jegyezte meg Fresh Andi.

Fresh Andi férjével már külön költöztek és hamarosan hivatalosan is elválnak (Fotó: TV2)

Fresh Andit nem lehetett megműteni

Utána azt mondta nekem a sebész, hogy az én esetemben nem lehet szó műtétről. Ez egy annyira agresszív daganat volt, amit nyomon kellett követniük, hogy a kezelés alatt hogyan reagál. Két héttel később pedig megkaptam az első kemoterápiát, a 16 közül

— árulta el az énekesnő, aki megszenvedte a kezeléseket, de rendkívül boldog, hogy még mindig itt lehet.