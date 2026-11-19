Elképzelni is nehéz, hogy valaki több, mint egy éven keresztül küzd a csuklással. Legtöbb esetben pár korty víz vagy fél perc visszatartott levegő után elmúlik, viszont Galla Miklós esetében nem ez a helyzet. Októberben emiatt műtéten kellett átesnie, ami után javulni kezdett az állapota. Most arról számolt be, hogy közel egy hete tünetmentes, de nem szeretne előre inni a medve bőrére, így óvatosan mer bármit is kijelenteni.

Galla Miklós betegségéről még nem lehet múlt időben beszélni (Fotó: Máté Krisztián)

Galla Miklós csuklása ellenére is színpadra állt

Október 14-én volt a műtétem és jelenleg november 7-e óta vagyok tünetmentes. Korábban volt olyan, hogy két hétre elmúlt és mégis visszajött, szóval nem merek semmit kijelenteni. Most azt tűztem ki magam elé, ha egy hónapig nem jön vissza, akkor majd lehet ünnepelni

– jelentette ki lapunknak a népszerű humorista.

Mindezek ellenére az utóbb időben is tartott előadásokat, amik mind nagy sikert arattak. A színfalak mögött azonban hatalmas küzdelmet vívott Galla Miklós, akinek közel sem volt egyszerű kiállni szeretett közönsége elé és szórakoztatni őket. „Pokolian nehéz volt az elmúlt másfél év. A csuklás az előadások során is jelen volt és csak ülve tudtam ezeket megoldani. Azonban sokszor ez sem segített semmit” – mesélte az Origónak a humorista.

Korábban Galla Miklós egyik jó barátja és kollégája, Laár András is sok egészséget kívánt neki (Fotó: Máté Krisztián)

Galla Miklóst lelkileg is megviselte betegsége

Ha egy szóval kellene jellemeznem ezt az időszakot, akkor az a pokol lenne. Másodpercenként rángatózott a hasam és a mellkasom. Nem várom el senkitől, hogy ezt elképzelje. Azért rengeteg jókívánságot kaptam az emberektől a közösségi oldalamon keresztül és személyesen, az előadásokon is

– mondta lapunknak a humorista.

A közönség ereje pedig ismét megmutatkozott, mivel hatalmas erőt adtak Galla Miklósnak. A humorista pedig lapunkon keresztül is szerette volna megköszönni azt a rengeteg üzenetet, amit az online platformokon kapott. A csuklással még mindig meggyűlik a baja, de bízzunk benne, hogy egy hónap múlva már ünnepelhet a sokak által szeretett humorista, aki most kénytelen egy NAV-os problémával is megküzdeni, amit a napokban hozott nyilvánosságra.