Kétségbeesett bejegyzésben kért segítséget Galla Miklós a Facebook-oldalán. A népszerű magyar humorista állítása szerint már öt éve próbálja megszüntetni a cégét, de nem jár sikerrel, miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) újabb és újabb adókövetelésekkel jelentkezik.

Galla Miklós cégei megszüntetéséhez kér segítséget(a képen a humorista)

Fotó: Máté Krisztián/MW Bulvár

Galla Miklós cégei megszüntetéséhez kér segítséget

Galla Miklós azt írta, hogy tavaly egymillió forintot fizetett be annak ellenére, hogy semmilyen bevétele nem volt. A problémája azonban továbbra sem oldódott meg. A humorista korábban már szakemberektől is próbált segítséget kérni, de állítása szerint sem a jelentkező könyvelő, sem az ügyvéd nem vitte végig az ügyét.

Tavaly annak ellenére, hogy semmi bevételem nem volt, befizettem egymillió forintot. Ez sem elég nekik. Jelentkezett egy könyvelő, hogy segít, de eltűnt. Jelentkezett egy ügyvéd, hogy segít, ő is eltűnt

– írta bejegyzésében Galla Miklós

A humorista azt is elárulta, hogy a NAV-tól folyamatosan érkeznek értesítések, amelyeket informatikai nehézségei miatt nem tud megnyitni.

A magyar híresség most olyan könyvelőt vagy ügyvédet keres, aki segít megszüntetni a cégét és rendezni a tartozását. Bejegyzését egy kétségbeesett felkiáltással zárta:

SEGÍTSÉG!!!

Másfél évig szenvedett Galla Miklós – kiderült, mi állt a háttérben

A humorista újabb részleteket közölt egészségi állapotáról, miután nemrég műtéten esett át a másfél éve tartó csuklása miatt. Galla Miklós Facebook-bejegyzésében számolt be arról, milyen egészségügyi problémák miatt volt szükség a beavatkozásra.