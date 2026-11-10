Nem titok többé: ennyit keresett Gálvölgyi János!

A magyar színház- és televíziózás egyik legnagyobb legendája, Gálvölgyi János M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorának vendégeként teregetett ki mindent a múltjáról, valamint a pénzhez való viszonyáról. A népszerű művész mély őszinteséggel mesélt pályája legnehezebb kezdeti éveiről, a katonaságtól való rettegéséről, a filléres gázsikról, valamint arról a szigorú fegyelemről, amely végigkísérte az egész életét. Kiderült, hogy a siker nem hullott csak úgy az ölébe, és a pénzügyi beosztás gyermekkora óta a mindennapjai részét képezi.
Gálvölgyi János nem pazarolta el a pénzét
Gálvölgyi fiatal korában hallatlanul rettegett a katonai szolgálattól, és semmiképpen sem akart bevonulni.
Egy előadásért 25 forintot kaptam, a „Ki mit tud?” után járunk időben, leszerződtettek, mint vidám parodistát, de még dolgoztam a Révai nyomdában, hogy ne vigyenek el katonának, mert rettegtem, féltem tőle
– árulta el. A menekülési terv végül bevált, bár nem volt egyszerű az út a színművészetiig: „Úgy úsztam meg, hogy két évig tanultam, mint fényképész, 1 év gyakorlatot kaptam érettségi után, akkor jött nekem a Kamara Varieté, utána meg fölvettek a főiskolára.” Ahogy teltek az évek, a fiatal tehetség bevételei növekedni kezdtek, ám a pénzhez való viszonya mit sem változott: „Ez egy komoly szerepösszeg volt, jártam rengeteget fellépni 130 forintos gázsival, ezek azért pénzek voltak. És ezt a pénzt odaadtam anyukáméknak és ennyi, sosem költöttem.”
A feleségétől kért engedélyt
Ez a megfontolt hozzáállás a későbbiekben is megmaradt nála. Mindig pontosan tisztában volt a költségvetéssel, és odafigyelt a kiadásokra.
Ha valamit akarok venni – de hál' istennek már nem akarok semmit –, mindig megkérdezem a nejemet, ha kocsit cseréltünk, hogy: Jutka, van erre pénzünk?
A színész felidézte, hogy az ő fiatalkorában még egészen más világ uralkodott a színházi kulisszák mögött. Akkoriban megadták a módját a fellépéseknek, nem lehetett akárhogy a közönség elé állni: „Más világ volt... nem lehetett retkes ruhában fellépni a színpadra.”
Sosem felejti el azt a különleges, méregdrága szürke alpaka öltönyt, amit még 1968-ban vásárolt meg. Igaz, a döntést – ahogy azóta is minden nagyobb vételt – alaposan meg kellett beszélnie egykori feleségével, hiszen a családi kassza felett mindig is Gálvölgyi Judit őrködött.
Sajnálatos módon az ikonikus beszélgetés óta mély gyász érte a művész urat: felesége hosszú, méltósággal viselt betegség után, életének 81. évében, 2026. július 31-én elhunyt. Vajon Gálvölgyi János gondolatban még most is a feleségéhez fordul, ha felmerül egy nagyobb volumenű költés lehetősége? Erre csak ő adhatna választ...