Nem titok többé: ennyit keresett Gálvölgyi János!

A magyar színház- és televíziózás egyik legnagyobb legendája, Gálvölgyi János M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorának vendégeként teregetett ki mindent a múltjáról, valamint a pénzhez való viszonyáról. A népszerű művész mély őszinteséggel mesélt pályája legnehezebb kezdeti éveiről, a katonaságtól való rettegéséről, a filléres gázsikról, valamint arról a szigorú fegyelemről, amely végigkísérte az egész életét. Kiderült, hogy a siker nem hullott csak úgy az ölébe, és a pénzügyi beosztás gyermekkora óta a mindennapjai részét képezi.

Gálvölgyi János karrierje kezdetén 25 forintot keresett (Fotó: Bors)

Gálvölgyi János nem pazarolta el a pénzét

Gálvölgyi fiatal korában hallatlanul rettegett a katonai szolgálattól, és semmiképpen sem akart bevonulni.

Egy előadásért 25 forintot kaptam, a „Ki mit tud?” után járunk időben, leszerződtettek, mint vidám parodistát, de még dolgoztam a Révai nyomdában, hogy ne vigyenek el katonának, mert rettegtem, féltem tőle

– árulta el. A menekülési terv végül bevált, bár nem volt egyszerű az út a színművészetiig: „Úgy úsztam meg, hogy két évig tanultam, mint fényképész, 1 év gyakorlatot kaptam érettségi után, akkor jött nekem a Kamara Varieté, utána meg fölvettek a főiskolára.” Ahogy teltek az évek, a fiatal tehetség bevételei növekedni kezdtek, ám a pénzhez való viszonya mit sem változott: „Ez egy komoly szerepösszeg volt, jártam rengeteget fellépni 130 forintos gázsival, ezek azért pénzek voltak. És ezt a pénzt odaadtam anyukáméknak és ennyi, sosem költöttem.”

A feleségétől kért engedélyt

Ez a megfontolt hozzáállás a későbbiekben is megmaradt nála. Mindig pontosan tisztában volt a költségvetéssel, és odafigyelt a kiadásokra.

Ha valamit akarok venni – de hál' istennek már nem akarok semmit –, mindig megkérdezem a nejemet, ha kocsit cseréltünk, hogy: Jutka, van erre pénzünk?

A színész felidézte, hogy az ő fiatalkorában még egészen más világ uralkodott a színházi kulisszák mögött. Akkoriban megadták a módját a fellépéseknek, nem lehetett akárhogy a közönség elé állni: „Más világ volt... nem lehetett retkes ruhában fellépni a színpadra.”