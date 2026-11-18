Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állt bíróság elé a mentőszolgálat négy munkatársa Gálvölgyi János 2023. májusi rosszulléte miatt. A színészhez családja hiába kért mentőt, végül lányai vitték kórházba Az ügyben két mentésirányítót, egy betegszállítás-felvevőt és egy mentésvezetőt vádoltak meg. Az ügyészség szerint nem ismerték fel időben, hogy a betegnek sürgős segítségre van szüksége, és nem tartották be a szakmai előírásokat – tudta meg a Blikk.

Gálvölgyi János

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Hiába ígértek mentőt, a család vitte kórházba Gálvölgyi Jánost

A színész 2023 májusában otthonában lett rosszul, fulladozott, lánya pedig a 104-es számon kért segítséget. A vádirat szerint Gálvölgyivel ekkor már beszélni sem lehetett. A mentésirányító megígérte, hogy mentőt küld, a vád szerint azonban nem intézkedett, és a többi érintett sem járt el megfelelően.

Ötven perccel a hívás után sem érkezett mentő, ezért a család a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára vitte a színészt. Onnan később a Semmelweis Egyetemre szállították, ahol állapota miatt több napra mélyaltatásba került.

Az ügyészség szerint a mulasztások miatt Gálvölgyi nem jutott időben szakszerű mentőellátáshoz. A négy vádlottal szemben pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványoztak, valamint a több mint egymillió forintos bűnügyi költség megfizetését.