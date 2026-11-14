Garami Gábor 30 év után hátat fordított a rádiózásnak: Elárulta, miért kezdett külföldön új életet - már kétszer is

Három évtized után elbúcsúzott a rádiózástól, hogy végre annak szentelhesse az életét, amit mindig is a legjobban szeretett: a dobolásnak. Garami Gábor neve évtizedeken át összeforrt a magyar rádiózással, ám kevesen tudják, hogy számára mindig a zene, azon belül is a dobolás jelentette a legnagyobb szenvedélyt. Bár a mikrofon mögött sikeres karriert épített, egy idő után egyre erősebben foglalkoztatta a gondolat, hogy más irányba induljon. Végül egy merész döntéssel lezárta élete egyik meghatározó fejezetét. Ma már óceánjáró hajókon lép fel, a következő állomása pedig Berlin lesz.

Garami Gábor rádiós műsorvezetőként szerzett országos ismertséget (Fotó: Markovics Gábor)

Így került Garami Gábor a mikrofon mögé

Origo: Harminc éven át rádióztál, pedig eredetileg nem is ez volt a célod. Hogyan kerültél a mikrofon mögé?

Garami Gábor: A középiskolában volt egy irodalomtanárom, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy milyen jó orgánumom van, és hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom. Engem akkor elsősorban a zene érdekelt, lemezeket gyűjtöttem, doboltam. Később bekerültem egy színjátszó csoportba, és kétszer is felvételiztem a Színművészeti Főiskolára, de nem vettek fel. Aztán évekkel később egy fogorvos barátom megkért, hogy készítsek neki egy rádióreklámot.

Így kerültem Rókusfalvy Pál reklámstúdiójába, ahol meghallotta a hangomat, és azt mondta, hogy nekem zenei rádióban lenne a helyem. Akkor még nem igazán érdekelt a dolog, de később ő hívott a Danubius Rádióhoz. Onnantól kezdve szinte mindig egyik rádiótól kerültem a másikhoz, és végül harminc évig ez lett az életem.

Garami Gábor rádiósként országos ismertségre tett szert, de mégsem volt elégedett azzal, amit csinált (Fotó: Beliczay László)

Hová tűnt Garami Gábor?

Origo: Mi történt 2025-ben, ami miatt úgy döntöttél, hogy három évtized után búcsút intesz a rádiózásnak?

Garami Gábor: Két oka volt. Az egyik egy életközepi váltás, és ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy nem válság, hanem váltás volt. Bár nem szégyellem kimondani, hogy előtte azért volt egyfajta életközepi válság is. Folyamatosan azon gondolkodtam, hogy nekem a zene és a dobolás a legnagyobb szerelmem, akkor miért nem csinálom ezt többet? Magyarországon leginkább rádiósként ismernek, nem dobosként, ezért a zenészszakmában nehezebb lett volna elhelyezkednem. Elkezdtem beszélgetni a mesterséges intelligenciával, és feltettem neki a kérdést, hogy egy ötven év feletti dobos hol tudna a legtöbbet zenélni, és akár még pénzt is keresni vele. Azt a választ kaptam, hogy leginkább óceánjáró hajókon, üdülőhelyeken vagy szállodákban