Garami Gábor 30 év után hátat fordított a rádiózásnak: Elárulta, miért kezdett külföldön új életet - már kétszer is

Három évtized után elbúcsúzott a rádiózástól, hogy végre annak szentelhesse az életét, amit mindig is a legjobban szeretett: a dobolásnak. Garami Gábor neve évtizedeken át összeforrt a magyar rádiózással, ám kevesen tudják, hogy számára mindig a zene, azon belül is a dobolás jelentette a legnagyobb szenvedélyt. Bár a mikrofon mögött sikeres karriert épített, egy idő után egyre erősebben foglalkoztatta a gondolat, hogy más irányba induljon. Végül egy merész döntéssel lezárta élete egyik meghatározó fejezetét. Ma már óceánjáró hajókon lép fel, a következő állomása pedig Berlin lesz.
Így került Garami Gábor a mikrofon mögé
Origo: Harminc éven át rádióztál, pedig eredetileg nem is ez volt a célod. Hogyan kerültél a mikrofon mögé?
Garami Gábor: A középiskolában volt egy irodalomtanárom, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy milyen jó orgánumom van, és hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom. Engem akkor elsősorban a zene érdekelt, lemezeket gyűjtöttem, doboltam. Később bekerültem egy színjátszó csoportba, és kétszer is felvételiztem a Színművészeti Főiskolára, de nem vettek fel. Aztán évekkel később egy fogorvos barátom megkért, hogy készítsek neki egy rádióreklámot.
Így kerültem Rókusfalvy Pál reklámstúdiójába, ahol meghallotta a hangomat, és azt mondta, hogy nekem zenei rádióban lenne a helyem. Akkor még nem igazán érdekelt a dolog, de később ő hívott a Danubius Rádióhoz. Onnantól kezdve szinte mindig egyik rádiótól kerültem a másikhoz, és végül harminc évig ez lett az életem.
Hová tűnt Garami Gábor?
Origo: Mi történt 2025-ben, ami miatt úgy döntöttél, hogy három évtized után búcsút intesz a rádiózásnak?
Garami Gábor: Két oka volt. Az egyik egy életközepi váltás, és ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy nem válság, hanem váltás volt. Bár nem szégyellem kimondani, hogy előtte azért volt egyfajta életközepi válság is. Folyamatosan azon gondolkodtam, hogy nekem a zene és a dobolás a legnagyobb szerelmem, akkor miért nem csinálom ezt többet? Magyarországon leginkább rádiósként ismernek, nem dobosként, ezért a zenészszakmában nehezebb lett volna elhelyezkednem. Elkezdtem beszélgetni a mesterséges intelligenciával, és feltettem neki a kérdést, hogy egy ötven év feletti dobos hol tudna a legtöbbet zenélni, és akár még pénzt is keresni vele. Azt a választ kaptam, hogy leginkább óceánjáró hajókon, üdülőhelyeken vagy szállodákban
Origo: Ezek szerint a mesterséges intelligencia segített abban, hogy teljesen új pályára állj?
Garami Gábor: Igen. Elkezdtem keresni a lehetőségeket, hogy mi az, ami az én zenei stílusomba belefér. Így jutottam el a Royal Caribbean egyik óceánjáró hajójára. Azóta több hajón is megfordultam, több szerződést teljesítettem, és fantasztikus élmény az egész. Minden este olyan zenét játszhatok, amit szeretek, és amit a közönség is szeret.
Origo: Milyen érzés volt ennyi év után elengedni a rádiózást? Nem hiányzik a mikrofon?
Garami Gábor: Nem tekintem teljesen lezárt fejezetnek. Azóta is kaptam ajánlatot, sőt, a Sláger FM programigazgatója úgy engedett el, hogy ha bármikor újra rádiózni szeretnék, ő legyen az első, akit felkeresek. Ez nagyon szívmelengető ajánlat volt. És egyáltalán nem zárkózom el a visszatéréstől, hiszen nem tudhatom, mit hoz a jövő. Harminc évig része volt az életemnek a rádiózás. Ráadásul ma már a technológia is lehetővé teszi, hogy akár a világ bármelyik pontjáról rádiózzon az ember. Ha szükség van rám, örömmel csinálnám. Most viszont a dobolás ajtaján kopogtatok jóval erősebben.
Ilyen az élet az óceánjáró hajókon
Origo: Sokan valószínűleg álommunkának tartják, hogy valaki egy luxusóceánjárón zenélhet, miközben bejárja a világot. Milyen valójában ez az életforma?
Garami Gábor: Én nagyon szeretem. Rengeteget lehet utazni, különböző tájakat megismerni, és a világ minden részéről érkező emberekkel találkozni. A Lilian Quartet dobosaként dolgoztam, és valószínűleg még folytatni is fogjuk a közös munkát. Most egy rövid szünetet tartok. Ugyanakkor nem mindenkinek való ez az élet. Akinek felesége, gyereke, családja van otthon, annak nagyon nehéz lehet a hosszú távollét. Én elsősorban egyedülállóknak ajánlanám, vagy azoknak, akik jól viselik a bezártságot és a szeretteiktől való távolságot. Persze az is előfordul, hogy valaki a párjával együtt vállal munkát egy hajón.
Origo: Mennyire kötött az élet a fedélzeten? Ugyanolyan szabadon mozoghattok, mint a szárazföldön?
Garami Gábor: Szigorúbb a rend. Szoktam mondani, hogy ez egyfajta félkatonai szervezet, hiszen vannak tisztek és kapitány is. Hetente tartanak úgynevezett drillgyakorlatokat, amikor mindenkinek meg kell jelennie egy adott ponton, és tudnia kell, mi a teendő vészhelyzet esetén. A személyzetet ugyanúgy kiképzik bizonyos helyzetekre, mint például a repülőgépeken a légiutas-kísérőket. Tudnunk kell, hol vannak a tűzoltókészülékek, és mit kell csinálnunk, ha valami történik. A menetrendet is nagyon komolyan veszik. Ha a hajó délután ötkor indul, akkor a személyzetnek legkésőbb négyre vissza kell érnie. Nem lehet késni, mert a hajó nem fog megvárni. Vannak öltözködési előírások is, bár nekünk, jazz-zenészeknek szerencsére nem kellett egyenruhát viselnünk.
Origo: Mennyire megterhelő ez a fajta munka?
Garami Gábor: Zenészként, szórakoztatóipari dolgozóként nagyon élvezhető ez az élet. A szállodai vagy étkeztetési részlegen dolgozóknak sokkal nehezebb, náluk akár tíz-tizenkét órás munkanapok is előfordulnak. Nekünk alapvetően nagyon jó körülményeink vannak. Van legénységi étterem, ahol reggel hattól hajnali háromig, kisebb szünetekkel folyamatosan lehet étkezni. Svédasztalos rendszer működik, rendszeresen frissítik az ételeket, és mindig van miből választani. Bizonyos esetekben a vendégéttermeket is használhatjuk.
Origo: Mennyi ideig tart egy-egy szerződés, és mit csinálsz, amikor hazatérsz Magyarországra?
Garami Gábor: A hajós zenészek általában négy-nyolc hónapos szerződéseket kapnak, és ezek között egy-két-három hónapos szünetek vannak. Van, aki hamarabb visszamegy, mert pénzt gyűjt, lakásra, tanulmányokra vagy a családja támogatására. Amikor itthon vagyok, sportolok, találkozom a családommal és a barátaimmal, és ugyanúgy dolgozom. Szeretek koncerteket szervezni, műsort vezetni, céges rendezvényeken fellépni, és dj-ként is szívesen vállalok munkát. A hajón az ember társasági élete azért korlátozottabb. Nem tudsz csak úgy találkozni egy régi barátoddal, beülni vele egy limonádéra vagy ebédre. Azokkal tudsz kapcsolatot tartani személyesen, akik veled vannak a fedélzeten. De ettől függetlenül nagyon jól érzem magam ebben az életformában.
Ötvennyolc évesen Berlinben ül vissza az iskolapadba
Origo: Most azonban újabb nagy változásra készülsz: januárban Berlinbe költözöl. Miért döntöttél így?
Garami Gábor: Ebben is szerepe volt a mesterséges intelligenciának. Megkérdeztem, hogy egy ötven év feletti zenésznek milyen lehetőségei vannak a továbbtanulásra, és milyen dobiskolákat érdemes megnéznie. Három helyszín volt igazán vonzó számomra: New York, Toronto és egy európai város. Végül Berlin mellett döntöttem, több okból is. Egyrészt közel van Budapesthez, így ha itthon zenekari vagy más elfoglaltságom van, könnyen haza tudok utazni. Másrészt találtam egy olyan iskolát, ahol pont azt a szabadságot kapom meg, amit kerestem. Nem egy hagyományos egyetemi képzésről van szó, hanem olyan lehetőségről, ahol akár három-négy hónapot is tanulhatok. Nem a papír megszerzése a célom, hanem az, hogy fejlődjek dobosként.
Origo: Miért fontos számodra, hogy ennyi év tapasztalattal ismét tanulj?
Garami Gábor: A tudást szerintem szinte bárhol meg lehet szerezni, csak meg kell találni a megfelelő mestert. Az iskola igazgatója nagyon szimpatikus volt, rögtön válaszolt a megkeresésemre, és a tandíj is lényegesen kedvezőbb, mint New Yorkban. A képzés angol nyelvű, ami nekem megfelelő. Németül egyelőre csak néhány szót tudok, de remélem, hogy az ott töltött idő alatt ragad majd rám valamennyi.
Origo: Mennyi időre tervezel Berlinben maradni?
Garami Gábor: Maga a képzés akár két évig is tarthat, de az iskola igazgatója nagyon rugalmas. Azt javasolta, hogy legalább három hónapot töltsek ott, és utána döntsem el, szeretném-e folytatni. Egyéves képzés után olyan képesítést is lehet szerezni, amellyel magániskolákban taníthatnék. Ez is érdekel, de engem sokkal jobban vonz az aktív zenélés. Nem az a legfőbb célom, hogy beüljek egy iskolába tanítani, hanem az, hogy minél többet dobolhassak.
Origo: Nem furcsa, hogy több évtizedes pályafutás után ismét diák leszel?
Garami Gábor: Egyáltalán nem. Sőt, igazából nem is ültem olyan sokat az iskolapadban, és mondhatom, hogy vágyom rá. Szeretnék új dolgokat tanulni, fejlődni, és még jobb zenésszé válni.
Origo: A berlini költözés gyakorlati részeivel hogy állsz? Sikerült már szállást találnod?
Garami Gábor: Nagyon sok jó tanácsot kaptam. Voltak olyanok is, akik felajánlották, hogy egy-két napra vagy akár egy-két hétre náluk alhatok a kanapén. Ezek nagyon kedves gesztusok, de egyelőre nem választottam ezt a lehetőséget. Novemberben és decemberben szeretném megtalálni a megfelelő szállást, hogy januárban már elkezdhessem a tanulást. Berlinben korábban egyszer jártam, akkor két-három hetet töltöttem ott, és nagyon megtetszett a város. El tudom képzelni magam ott.
Garami Gábor elárulta, mi a legnagyobb álma
Origo: A sok utazás és az újrakezdés mellett a spiritualitás is fontos szerepet játszik az életedben. Mit jelent ez számodra?
Garami Gábor: Szerintem az utazás és a spiritualitás összekapcsolódik. Amikor más országokat, kultúrákat és embereket ismersz meg, egy kicsit önmagadat is jobban megérted. Nem követek semmilyen vallást vagy irányzatot, nem vagyok egyetlen egyház tagja sem. Egyszerűen csak szeretnék jobb emberré válni. Szerintem érdemes arra törekedni, hogy egy picit jobbá tegyük a világot. Viszonylag korán vegetáriánus lettem, és ez is része annak, ahogyan gondolkodom. Soha senkit nem próbáltam rábeszélni arra, hogy hagyjon fel a húsevéssel, de számomra ez egy jó, tiszta és követhető út.
Origo: Ha most előretekintesz, mi az a cél, amit mindenképpen szeretnél még megvalósítani?
Garami Gábor: Nekem most a legnagyobb vágyam, hogy utazó, turnézó zenész legyek. Olyan zenekart vagy produkciót szeretnék találni, amellyel a két legnagyobb szenvedélyemnek hódolhatok: a zenélésnek és az utazásnak. El tudom képzelni, hogy időnként visszamegyek egy óceánjáróra, aztán néhány hónapot Ázsiában töltök, vagy Németországban zenélek. Most ez a célom, hogy megtaláljam azt a zenekart vagy társaságot, amellyel ezt az életet élhetem. Aztán majd meglátjuk, hogy mindez mennyire működik egy 58 éves európai állampolgárnak.