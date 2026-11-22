Gelencsér Tímea egy rendkívül eseménydús évet tudhat maga mögött. Visszatért a képernyőre az egyik legszeretettebb műsora, az Exatlon Hungary, ő lett az Aktív egyik műsorvezetője, megtartotta esküvőjét és hamarosan beköltöznek új otthonukba. A népszerű műsorvezető már izgatottan várja a pillanatot, amikor elérkezik a költözés ideje, viszont elmondása szerint nem feltétlen lesz felhőtlen az öröm. Erről bővebben beszélt lapunknak a péntek esti Creator Awards eseményén.

Gelencsér Tímea ilyen szettben érkezett meg a Creator Awards 2026-os eseményére (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Gelencsér Tímea már 2026 elején eldöntötte, milyen évet szeretne

Amikor megtudtam, hogy ez a tűz ló éve lesz, akkor úgy voltam vele, hogy most vagy soha, ez az én évem lesz! Rengeteg minden történt azóta a karrieremben és magánéletemben is. Most pedig egy közel kétéves projekt zárul le azzal, hogy pár hét múlva beköltözünk a házunkba. Ezek olyan nagy dolgok, amikből egy is elég lenne egy évben. Mellette pedig világmárkákkal dolgozhattam mint tartalomgyártó, ami szintén óriási élmény volt. Szóval összességében nagyon boldog és hálás vagyok és kívánom, hogy minden maradjon így

— mondta az Origónak a műsorvezető.

Ezek alapján még karácsony előtt beköltözhet az ifjú házaspár álmaik otthonába, viszont Timi azt is elárulta, hogy nem várja mindennél jobban a költözés pillanatát.

Gelencsér Tímea férjével közösen hamarosan eldöntik, hogy hova utaznak nászútjuk alkalmából (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Gelencsér Tímea: „Én félek a költözés pillanatától”

Amikor az ember két éve dolgozik valamiért és eljön a pillanat, hogy megkapja a munkájáért a gyümölcsöt, akkor van benne egy kis félsz. Én is izgulok, hogy vajon mi fog és mi nem fog majd működni majd az új házban. Már most riogatnak mindennel, de próbálok nem ezekre gondolni. Viszont végre költözhetünk, csak kisebb nehézség lehet, mint az eddigiek. Ambivalens visszagondolni, hogy az elmúlt fél évben Anyukámnál laktam/laktunk. Nagyon jó a kapcsolatunk és szeretjük egymás társaságát, de nem teljesen egészséges, ha 32 évesen valaki a szüleivel él még. Persze vannak olyan élethelyzetek, hogy így alakul, nincsen ezzel baj, de én már várom a kis saját családi fészkünket.

— jelentette ki az Aktív műsorvezetője.