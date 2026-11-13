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Gerard Butler

Gerard Butler 57 éves: kirúgták az ügyvédi irodából, majdnem megfulladt, és egy gyerek életét is megmentette – Galéria

59 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hollywood egyik legférfiasabb sztárja ma ünnepli 57. születésnapját. A skót színész neve mára egyet jelent a látványos akciófilmekkel, a romantikus történetekkel és a rendíthetetlen hősökkel. Gerard Butler azonban korántsem olyan magabiztosan indult el a világhírnév felé, mint azt sokan gondolnák.
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Gerard Butlerszületésnapgaléria

Az 1969. november 13-án született Gerard Butler karrierjét olyan kasszasikerek fémjelzik, mint a 300, a P.S. I Love You, Az operaház fantomja vagy a Támadás a Fehér Ház ellen. A sármos világsztár azonban nemcsak a filmvásznon játszott hősöket. A való életben is megmentett egy fuldokló gyereket, miközben egy másik alkalommal ő maga szorult életmentő segítségre. Születésnapja alkalmából öt kevésbé ismert érdekességet gyűjtöttünk össze róla.

Gerard Butler sármjáért világszerte odavannak a nők.
Gerard Butler jogászként indult, majd Hollywood egyik legkeresettebb színésze lett  (Fotó: Northfoto)
Gerard Butler félelmetes dolgokat mesélt a 300 forgatásáról
Gerard Butler Párizs ostroma után dupla támadásra készül
Párizs ostroma: Gerard Butler vagy Tewfik Jallab a jobb világmegmentő?

Gerard Butler ügyvéd helyett rocksztár akart lenni

1. Egy héttel az ügyvéddé válása előtt rúgták ki

Kevesen tudják, hogy a hollywoodi szívtipró a Glasgow-i Egyetemen szerzett jogi diplomát, és egy tekintélyes edinburgh-i ügyvédi irodában kezdett dolgozni. Karrierje azonban váratlanul véget ért: mindössze egy héttel a gyakornoki időszakának befejezése előtt elbocsátották. Butler később bevallotta, hogy egyáltalán nem érezte jól magát a jogi pályán, és egyre nehezebben tudott megfelelni munkahelyi kötelezettségeinek. A kirúgása után Londonba költözött, hogy megpróbálja megvalósítani régi álmát, és színész legyen.

2. Rockzenekarban énekelt, mielőtt Az operaház fantomja lett

A színész fiatalon a Speed nevű rockzenekar frontembere volt, amelyben egyetemi évei alatt énekelt. Zenei múltja később különösen jól jött, amikor megkapta a főszerepet a 2004-es Az operaház fantomja című musicalfilmben. A meghallgatásra azonban így is rendkívül idegesen érkezett: saját elmondása szerint mindössze néhány énekórán vett részt, mielőtt Andrew Lloyd Webber előtt kellett bizonyítania. Végül sikerrel járt, és a filmben saját hangján énekelte el a Fantom dalait.

3. Egy fuldokló kisfiú életét mentette meg

Butler nem csupán a filmekben bizonyította bátorságát. 1997-ben édesanyjával egy folyó közelében tartózkodott, amikor meghallotta egy bajba jutott fiú segélykiáltásait. Habozás nélkül a vízbe ugrott, és kimentette a gyereket. Hőstettéért a Royal Humane Society bátorságát elismerő oklevéllel tüntette ki. A színész ekkor még pályája elején járt, és aligha sejthette, hogy később éppen a rendíthetetlen akcióhősök megformálása teszi világhírűvé.

Gerard Butler alkoholproblémákkal küzdött.
Gerard Butler hite szerint már nem élne, ha nem indul be a színészi karrierje (Fotó: Northfoto)

Gerard Butler kis híján életét vesztette egy filmforgatáson

4. Óriási hullámok sodorták a víz alá, kórházba került

2011 decemberében Gerard Butler a Chasing Mavericks című szörfös film forgatásán került életveszélyes helyzetbe Kalifornia partjainál. Több hullám egymás után a víz alá nyomta, és a sziklák közé sodorta. Végül egy vízimentő jet skivel hozta ki a tengerből. Kórházba szállították, de szerencsére komoly sérülés nélkül megúszta a balesetet.

5. Saját bevallása szerint a színészet mentette meg az életét

A világsztár soha nem titkolta, hogy fiatalon súlyos problémái voltak az alkohollal, és önpusztító életmódot folytatott. Egy 2011-es interjúban arról beszélt, hogy huszonévesen gyakran elveszettnek és céltalannak érezte magát. Úgy vélte, ha nem talál rá a színészetre, talán már nem is élne. A színpadi munka azonban célt adott neki, és segített maga mögött hagyni korábbi életvitelét. Gerard Butler később teljesen felhagyott az alkoholfogyasztással.

Gerard Butler
Gerard Butler
Gerard Butler
Gerard Butler
Gerard Butler
Gerard Butler
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Gerard Butler
Galéria: Gerard Butler 57 éves lett. Öt érdekesség a hollywoodi szupersztárról
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Gerard Butler skót származású színész Hollywood egyik legismertebb akcióhőse, aki romantikus filmekben is bizonyította tehetségét

 

 

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