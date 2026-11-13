Gerard Butler 57 éves: kirúgták az ügyvédi irodából, majdnem megfulladt, és egy gyerek életét is megmentette – Galéria

Gerard Butler ügyvéd helyett rocksztár akart lenni

1. Egy héttel az ügyvéddé válása előtt rúgták ki

Kevesen tudják, hogy a hollywoodi szívtipró a Glasgow-i Egyetemen szerzett jogi diplomát, és egy tekintélyes edinburgh-i ügyvédi irodában kezdett dolgozni. Karrierje azonban váratlanul véget ért: mindössze egy héttel a gyakornoki időszakának befejezése előtt elbocsátották. Butler később bevallotta, hogy egyáltalán nem érezte jól magát a jogi pályán, és egyre nehezebben tudott megfelelni munkahelyi kötelezettségeinek. A kirúgása után Londonba költözött, hogy megpróbálja megvalósítani régi álmát, és színész legyen.

2. Rockzenekarban énekelt, mielőtt Az operaház fantomja lett

A színész fiatalon a Speed nevű rockzenekar frontembere volt, amelyben egyetemi évei alatt énekelt. Zenei múltja később különösen jól jött, amikor megkapta a főszerepet a 2004-es Az operaház fantomja című musicalfilmben. A meghallgatásra azonban így is rendkívül idegesen érkezett: saját elmondása szerint mindössze néhány énekórán vett részt, mielőtt Andrew Lloyd Webber előtt kellett bizonyítania. Végül sikerrel járt, és a filmben saját hangján énekelte el a Fantom dalait.

3. Egy fuldokló kisfiú életét mentette meg

Butler nem csupán a filmekben bizonyította bátorságát. 1997-ben édesanyjával egy folyó közelében tartózkodott, amikor meghallotta egy bajba jutott fiú segélykiáltásait. Habozás nélkül a vízbe ugrott, és kimentette a gyereket. Hőstettéért a Royal Humane Society bátorságát elismerő oklevéllel tüntette ki. A színész ekkor még pályája elején járt, és aligha sejthette, hogy később éppen a rendíthetetlen akcióhősök megformálása teszi világhírűvé.