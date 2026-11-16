Meglepő fordulat: Gérard Depardieu meghátrált a szexuális zaklatási ügyében

Gérard Depardieu visszavonta a szexuális zaklatás miatt kiszabott büntetése elleni fellebbezését, és bocsánatot kért az érintettektől. A francia filmsztár elismerte, hogy korábban gyakran túl messzire ment a forgatásokon használt vulgáris, szexuális tartalmú humorral – adta hírül a Reuters.
Depardieu belátta, hogy átlépett egy határt
A 77 éves színész hétfőn közleményben jelentette be, hogy nem folytatja a jogi küzdelmet a 2025-ben született ítélet ellen. Mint írta, pályafutása során sokszor élt „vulgáris, szexuálisan túlfűtött humorral”, ám mára megértette, hogy
van egy határ a pajkosság és a sértő viselkedés között.
Depardieu „legmélyebb és legőszintébb bocsánatát” kérte mindazoktól, akik szenvedtek a történtek miatt. Döntését azzal indokolta, hogy ráébredt: egy olyan világhoz tartozott, amely mára megszűnt létezni.
18 hónap felfüggesztett szabadságvesztést kapott
A francia filmsztárt 2025 májusában találták bűnösnek, amiért egy filmforgatáson két nővel szemben követett el szexuális zaklatást. A bíróság 18 hónap felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá. Az ítélet indoklása szerint a színész nem értette meg teljesen, milyen traumát okozott viselkedésével.
A színésznek ugyanakkor egy másik súlyos ügyben is bíróság elé kell állnia.
Charlotte Arnould színésznő azzal vádolja, hogy 2018-ban megerőszakolta őt.
Depardieu tagadja a vádat.
Depardieu a francia mozi egyik legismertebb alakja: öt évtized alatt több mint 200 produkcióban szerepelt, köztük a Zöld kártya és a Cyrano de Bergerac című filmekben.