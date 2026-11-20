Szívszorító sorokkal idézte fel édesapja emlékét Gesztesi Panka. A fiatal lány egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében osztott meg egy igazán különleges, régi fényképet, amelyen még kisbabaként látható néhai édesapja, Gesztesi Károly ölelésében. Panka ezt a fotót választotta a laptopja kezdőképernyőjének, a poszthoz pedig mindössze néhány szót fűzött.
Gesztesi Károly lánya megható fotót posztolt
A fotón a színész a rá jellemző, széles mosollyal öleli magához kislányát, aki még egészen pici. Mindketten kalapot viselnek, a meghitt pillanat pedig igazán szívmelengető emléket őriz kettejük kapcsolatáról. Panka rövid üzenete különösen sokatmondó:
Hiányzol minden nap, apa
– írta a képhez.
A néhány szó mögött ott van mindaz a szeretet és hiány, amelyet az édesapját elveszítő fiatal lány a mai napig magában hordoz.
Gesztesi Károly 2020. január 4-én, mindössze 56 évesen hunyt el. A népszerű színművész vezetés közben kapott szívinfarktust Budapesten, a Ferdinánd hídnál. Bár félre tudott állni az autójával, és a mentők gyorsan a segítségére siettek, az újraélesztési kísérletek ellenére már nem tudták megmenteni az életét. Halála az egész országot megrázta, családja számára pedig felfoghatatlan veszteséget jelentett.
Panka azóta is igyekszik megtalálni a saját útját, és fiatal kora ellenére számos kihívással nézett már szembe. Édesanyja, Liptai Claudia mindenben mellette áll, támogatja és segíti, miközben a lány egyre több területen próbálja ki magát. Modellkedik, tanulmányait is folytatja, idén pedig a televízió nézői is megismerhették egy új oldalát.
Gesztesi Panka A Nagy Duettben is bizonyított
A Nagy Duett színpadán ugyanis Kovács Áron oldalán mutatta meg, hogy az éneklésben is tehetséges. Produkcióikkal többször meghatották a zsűrit, amelynek tagjai nemegyszer felidézték Panka édesapját is. A zsűritagok úgy érezték, Gesztesi Károly odafentről is figyeli lánya szereplését, és biztosan büszke lenne arra, milyen ügyesen helytáll a színpadon. A fiatal lány számára ezek a szavak különösen sokat jelenthettek, hiszen korábban maga is beszélt arról, mennyire jólesik neki, amikor édesapjához hasonlítják.
A most megosztott fénykép is azt mutatja, hogy bár Gesztesi Károly már évek óta nincs velük, emléke továbbra is fontos része Panka életének. Az édesapa szeretete és a közösen megélt pillanatok olyan kincsek, amelyeket az idő sem vehet el tőle.