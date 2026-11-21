Vannak olyan hírességek, akiknek a neve egyet jelent Hollywood aranykorával, nos, Goldie Hawn egyértelműen közéjük tartozik. Az egyszer biztos, hogy a mindig életvidám és vicces színésznő nem mindennapi életutat járt be. Magyar gyökerek, egy egészen korán induló táncos karrier, váratlan szakmai sikerek, egy Oscar-díj és egy több mint négy évtizede tartó szerelem Kurt Russell oldalán, akihez egyébként sosem ment feleségül. 81. szülinapja alkalmából összegyűjtöttünk öt érdekességet, amelyeket lehet, nem tudtál még róla, illetve egy galériát is készítettünk az életéből.

Goldie Hawn kora: ma ünepli 81. születésnapját az ikonikus színésznő (Fotó: MICHAEL TRAN/AFP)

Öt érdekesség Goldie Hawn életéről

1. A magyar származású színésznőt Arankáról nevezték el

A magyar származású színésznő édesanyja Steinhoff Laura, aki még a második világháború előtt vándorolt ki az Egyesült Államokba egy jobb élet reményében. Amikor az asszony világra hozta a sztárt 1945. november 21-én, Goldie-nak nevezte el, amit az Aranka név ihletett. Ugyanis a színésznő keresztneve az aranyka tükörfordítása. 2012-ben egyébként Hawn nővérével, Patriciával Budapesten jártak, hogy közösen felkutassák a magyar gyökereiket.

2. Balettiskolát vezetett a hollywoodi karrierje előtt

Eredetileg az volt a vágya, hogy táncos legyen. Háromévesen már balettezett, tízévesen pedig A diótörő című darabban lépett fel. 17 évesen már balettiskolát vezetett, és a '60-as évek első felében elsősorban táncosként kereste a kenyerét, még go-go táncos is volt New Yorkban, ám az előbb említett évtized tartogatott neki váratlan fordulatokat. Belevágott a színészetbe, 1967-ben már a Good Morning World című sorozatban szerepelt. Érdekesség, hogy 2020-ban, a The Guardiannek adott interjújában arról vallott, hogy inkább táncosként tekint magára, mint színészként.

3. 1970-ben már Oscar-díjas színésznő lett

Amikor 1969-ben kijött A kaktusz virága című első nagyjátékfilmje, ami bőven a karrierje elején történt, talán ő maga sem gondolta volna, hogy ezzel egyből Oscart nyerhet a legjobb női mellékszereplő kategóriában, pedig így történt. A romantikus vígjátékban Walter Matthau odalán szerepelt. Ennek köszönhetően csak még több ajánlatot kapott, a '70-es évekre már Hollywood megkerülhetetlen arca és szexszimbóluma lett. A lassan hat évtizede tartó pályafutása alatt számos nagy filmes legendával dolgozott együtt, például Steven Spielberggel, Woody Allennel, Meryl Streeppel, Bruce Willisszel, Steve Martinnal, Diane Keatonnel vagy éppen Susan Sarandonnal.