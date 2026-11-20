Gordon Ramsay november 18-án, szerdán kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán (Hollywood Walk of Fame). A 60 éves brit sztárséf televíziós munkásságának elismeréseként részesült a kitüntetésben, amellyel a sétány 2864. csillagját avatták fel.

Gordon Ramsay csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán

Fotó: LEON BENNETT / AFP

Gordon Ramsay családja körében ünnepelte az elismerést

A Hell's Kitchen és a Kitchen Nightmares című televíziós műsorokból ismert szakácsot családtagjai is elkísérték az ünnepségre. Ramsay beszédében felidézte pályafutását, és köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták munkáját.