Újabb rangos elismerésben részesült a világhírű brit sztárséf, aki televíziós műsoraival vált nemzetközileg ismertté. Gordon Ramsay november 18-án vehette át saját csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán, az ünnepségen családtagjai is jelen voltak.
Gordon Ramsay november 18-án, szerdán kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán (Hollywood Walk of Fame). A 60 éves brit sztárséf televíziós munkásságának elismeréseként részesült a kitüntetésben, amellyel a sétány 2864. csillagját avatták fel.
Gordon Ramsay családja körében ünnepelte az elismerést
A Hell's Kitchen és a Kitchen Nightmares című televíziós műsorokból ismert szakácsot családtagjai is elkísérték az ünnepségre. Ramsay beszédében felidézte pályafutását, és köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták munkáját.
Galéria: Gordon Ramsay meghódította Hollywoodot – csillagot kapott a brit sztárséf
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Gordon Ramsay brit séf csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán. Mellette: Lisa Vanderpump
A brit sztárséf több évtizedes pályafutása során nemcsak éttermeivel, hanem televíziós szerepléseivel is nemzetközi ismertséget szerzett. A hollywoodi elismerést elsősorban a televíziós szórakoztatásban elért eredményeiért kapta.